” The Music Man ” annullerà le esibizioni fino al 1 gennaio dopo che Hugh Jackman è risultato positivo al COVID-19 .

Il revival del musical classico, di Meredith Willson, è uno dei biglietti più in voga a Broadway . Tuttavia, come molti altri spettacoli, sta lottando per mantenere in salute il cast e la troupe. In un momento in cui il COVID è in aumento, l’omicron sta causando infezioni rivoluzionarie e registrando molti casi di positività nella città di New York City. Sutton Foster, la co-protagonista di Jackman, è stata costretta a saltare diverse esibizioni dopo essere stata colpita dal COVID. Tornerà il 2 gennaio, con Jackman che dovrebbe riprendere le esibizioni il 6 gennaio. In un video pubblicato sui social media, Jackman ha affermato che il suo caso era lieve.

“I miei sintomi sono come un raffreddore – ho la gola irritata e un po’ di naso che cola – ma sto bene”, ha detto Jackman. “Farò tutto il possibile per stare meglio al più presto, e non appena sarò guarito tornerò sul palco diretto a River City”.

“Per favore, state attenti e siate gentili”.

Ha aggiunto.

Su Twitter, lo spettacolo ha affermato che tutti i biglietti per le esibizioni cancellate saranno rimborsati o cambiati al momento dell’acquisto.

Diversi spettacoli di Broadway sono stati costretti a cancellare le esibizioni a causa di casi COVID, tra cui “Aladdin”, “Mrs. Doubtfire”, “Hamilton” e “Il re leone”. Altre produzioni come ” Ain’t Too Proud “, “Jagged Little Pill” e “Waitress” hanno terminato le loro corse in anticipo, poiché il COVID continua a deprimere le vendite dei biglietti e mette in pericolo il revival di Broadway.

“The Music Man” ha continuato a esibirsi anche quando Foster è uscito, con Jackman che è diventato virale dopo aver dato un emozionante tributo alla sostituta Kathy Voytko.