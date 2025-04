Hugh Jackman e Ryan Reynolds: il divertimento sul set di Deadpool & Wolverine e una piccola delusione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Hugh Jackman e Ryan Reynolds, due attori di fama mondiale e amici di lunga data, hanno recentemente condiviso il loro entusiasmo per il lavoro svolto insieme nel film “Deadpool & Wolverine“. Tuttavia, nonostante il clima di divertimento e collaborazione, Jackman ha rivelato una piccola delusione legata a una scena specifica del film. Questo articolo esplora i dettagli della loro amicizia, il progetto cinematografico e la divertente aneddoto che ha coinvolto una coreografia degli NSYNC.

La chimica tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds

Hugh Jackman e Ryan Reynolds sono noti non solo per i loro talenti recitativi, ma anche per la loro amicizia che si è sviluppata nel corso degli anni. La loro collaborazione in “Deadpool & Wolverine” ha offerto l’opportunità di unire le forze in un progetto atteso dai fan. I due attori hanno sempre dimostrato di avere una chimica naturale, capace di intrattenere il pubblico sia sul grande schermo che attraverso le loro interazioni sui social media.

Durante le riprese, Jackman e Reynolds hanno condiviso momenti di ilarità, rendendo l’atmosfera sul set particolarmente leggera e divertente. Tuttavia, nonostante il clima di amicizia e collaborazione, una piccola ferita è emersa nel cuore di Jackman. Questo episodio ha messo in luce non solo la loro amicizia, ma anche la competitività che può esistere tra due professionisti del settore.

La delusione di Hugh Jackman

In un recente video, Hugh Jackman ha fatto riferimento a una scena che lo ha lasciato un po’ amareggiato. Durante una delle ultime date del suo spettacolo teatrale “From New York, With Love“, Jackman ha scherzato sulla sua esclusione dalla coreografia di “Bye Bye Bye” degli NSYNC, che appare nella sequenza d’apertura del film. La scena, che vede Ryan Reynolds esibirsi in un numero di danza, ha suscitato in Jackman un mix di ironia e rammarico.

Jackman ha dichiarato: “Non ditelo a Ryan. Va bene ovviamente, non ho bisogno di essere in ogni singola scena del film. Ma Ryan è un autore. E quando leggo lo script vedo che la scena di cui non faccio parte è proprio la sequenza d’apertura, che è un numero di danza di Ryan sulle note di una canzone degli NSYNC. Io sono tipo: ‘L’unica scena di cui non faccio parte è un numero di danza’”. Queste parole, pronunciate con un tono scherzoso, rivelano il suo desiderio di partecipare a un momento così divertente e unico.

L’amicizia tra i due attori

La dinamica tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds è caratterizzata da un mix di rispetto e umorismo. Entrambi gli attori hanno spesso condiviso aneddoti e battute sui social media, creando un legame che va oltre il semplice rapporto di lavoro. La loro amicizia è diventata un punto di riferimento per molti fan, che apprezzano la loro capacità di divertirsi insieme, anche in situazioni professionali.

La rivalità amichevole che Jackman ha mostrato riguardo alla coreografia di Reynolds è solo un esempio di come i due si spingano a vicenda a dare il meglio. Nonostante la leggera delusione di Jackman, è chiaro che entrambi gli attori si sostengono e si divertono nel processo creativo. La loro interazione continua a intrattenere il pubblico, rendendo ogni progetto condiviso un evento atteso.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!