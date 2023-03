Hugh Grant svela lo scatto d’ira sul set di Dungeons & Dragons citando Christian Bale

L’attore britannico Hugh Grant, ha svelato un retroscena molto imbarazzante relativo alla sua esperienza sul set del film Dungeons & Dragons. Nel corso degli anni infatti l’attore ha ammesso di non avere un carattere molto docile. Questo lato del suo carattere lo avrebbe infatti portato a perdere le staffe in più di un’occasione nel corso degli anni.

Hugh Grant tornerà presto sul grande schermo con l’attesissimo adattamento cinematografico del celebre gioco fantasy: Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. In una recente intervista ha ammesso di aver avuto uno dei suoi famosi scatti d’ira proprio durante le riprese di questo nuovo film. Grant si è ovviamente detto dispiaciuto dell’accaduto, paragonando questo momento imbarazzante alla sfuriata iconica del suo collega Christian Bale.

Questo un estratto dell’intervista in cui parla dell’accaduto:

“Ho perso la pazienza con una donna che è entrata nel mio campo visivo il primo giorno di riprese. Ho dato per scontato che si trattasse di una qualche dirigente dello studio che avrebbe dovuto essere al corrente di come posizionarsi su un set. Ma poi si è scoperto che si trattava di una donna del posto estremamente gentile, la quale era l’accompagnatrice di una giovane ragazza. Terribile. Quante umiliazioni…ho fatto il Christian Bale della situazione.“

L’attore si riferiva all’episodio iconico del 2008 in cui Christian Bale si scagliò contro il direttore della fotografia Shane Hurlbut, sul set di Terminator Salvation. Quest’ultimo sarebbe stato colpevole di aver distratto Bale, facendosi notare sullo sfondo di una scena. L’episodio fu accidentalmente registrato e negli ultimi anni è solito circolare in rete. Hugh Grant non è nuovo a questo tipo di reazioni sul set, come dimostrato anche nel 2012 nel corso del programma The Daily Show, condotto da John Stewart. L’apparizione, costellata da numerosi scatti d’ira nel backstage, portò il conduttore a definirlo “il peggior ospite mai avuto al programma”. Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 30 marzo 2023.