How I Met Your Father: prima immagine del cast

“How I Met Your Father“ è prodotto dalla cantante e attrice Hilary Duff, che con la foto del cast vuol comunicare che ormai il progetto è pronto per il pubblico

How I Meet Your Father: prima foto di famiglia sul set della serie

Mentre “How I Met Your Father” vede le registrazioni andare avanti, la produttrice e star Hilary Duff ha pubblicato la prima foto del cast. Scattata in un teatro di posa e di fronte al set di un appartamento, secondo la Duff, è un luogo che potremmo conoscere bene. Il cast completo di “How I Met Your Father” è stato confermato poco più di una settimana fa da Hulu, dopo aver annunciato che Duff e Chris Lowell interpreteranno due personaggi principali, Sophie e Jesse.

Insieme a Lowell e Duff ci sono Francia Rasa, che interpreta la coinquilina di Sophie, Valentina. Tom Ainsley interpreta Charlie, un aspirante modello. Tien Tran interpreta la sorella adottiva di Jesse, Ellen, che si trasferisce a New York dopo essersi separata dalla moglie. Nella cerchia di Jesse c’è anche Suraj Sharma nei panni del suo compagno di stanza Sid, proprietario di un bar

Lo spin-off sulle orme dell’originale

La serie spinoff racconterà una storia simile a quella raccontata in “How I Met Your Mother”. Durante la sua corsa di 9 stagioni, la siccome ha seguito Ted Mosby (Josh Radnor) mentre si sedeva con i suoi figli in futuro e raccontava una storia molto lunga di come ha incontrato la loro madre e un gruppo di amici intimi. Ora, “How I Met Your Father” utilizzerà la stessa struttura, ma dobbiamo ancora scoprire se sarà così folle come lo era lo spettacolo originale.

Allo stesso tempo, l’annuncio che il regista della serie originale Pam Fryman, così come gli ex showrunner Carter Bays e Craig Thomas tornano come produttori esecutivi, potrebbe indicare che possiamo aspettarci flashback su flashback, oltre a flashforward, realtà alternative e tutte le battute stravaganti che hanno permeato i 208 episodi di “How I Met Your Mother”.La nuova serie sarà scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, che hanno lavorato insieme a “This is Us”della NBC e hanno sviluppato “Love, Victor” per Hulu.

How I Met Your Father non ha ancora una data di uscita, ma intanto, tutte le 9 stagioni di “How I Met Your Mother” sono disponibili per lo streaming su Amazon Prime e Hulu.

Francesca Reale

19/08/2021