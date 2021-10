HBO Max ha pubblicato il nuovo teaser trailer di “House of the Dragon”, il prequel attesissimo dell’acclamata serie tv “Game of Thrones”.

House of the Dragon: una nuova avventura con i draghi

É stato rilasciato da HBO il trailer dell’atteso prequel “House of the Dragon”. La storia è ambientata 200 anni prima degli eventi narrati in “Game of Thrones” e racconta la storia della Casa Targaryen e della guerra civile Targaryen che divenne nota come “Dance of the Dragons”. HBO ha preordinato 10 episodi della serie e ha confermato martedì durante un evento di lancio per HBO Max in Europa che lo spettacolo verrà lanciato nel 2022.

Il trailer, che presenta brevi frammenti di varie sequenze di combattimento e giostre, con la voce fuori campo del principe Daemon Targaryen interpretato da Matt Smith, che dice: “Dei, re, fuoco e sangue. I sogni non ci hanno reso re, i draghi sì”.

L’inizio della produzione è stato annunciato il 26 aprile. La serie “House of Dragon” si basa sul libro di George RR Martin “Fire & Blood“.

Ecco il trailer

La produzione di “House of the Dragon” ha recentemente rivelato sette nuovi attori per il già vasto cast della serie: Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson e Gavin Spokes. I membri del cast precedentemente annunciati includono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans e Fabien Frankel.

Miguel Sapochnik e Ryan Condal saranno co-showrunner della serie e saranno anche produttori esecutivi insieme a Martin e Vince Gerardis. Martin e Condal hanno co-creato lo show.

Le riprese nel Regno Unito durante l’estate sono state temporaneamente interrotte a causa del COVID-19, ma sono riprese rapidamente dopo una pausa di due giorni per il cast e la troupe.

Roberta Rosella

05/10/2021