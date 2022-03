House of the Dragon: debutto ad agosto per la serie prequel di “Games of Thrones”

Siete pronti al ritorno dei “Targaryen”. “House of the Dragon”, prequel di “Games of Thrones”, debutterà su HBO ad Agosto.

House of the Dragon: i Targaryen protagonisti

“House of the Dragon”, la prima serie spin-off della HBO de “Il Trono di Spade“, sarà presentata in anteprima il 21 agosto.

Ambientata due secoli prima dei fatti narrati ne “Il Trono di Spade”, la serie sarà composta da dieci episodi e racconterà come la Casata dei Targaryen cadde in un’aspra e brutale guerra civile, chiamata la Danza dei Draghi, che diede l’avvio alla fine del famiglia regnante del Continente Occidentale.

La serie è stata creata dall’autore George RR Martin e Ryan J. Condal (“Colonia”), basata sul romanzo di Martin “Fire & Blood”. Condal e il regista Miguel Sapochnik sono produttori esecutivi e co-showrunner della serie; Anche Martin e Vince Gerardis sono i produttori esecutivi.

Tra gli interpreti di “House of the Dragon” figurano: Paddy Considine (Viserys I), Emmy D’Arcy (principessa Rhaenrya, prima figlia di Viserys e suo erede), Matt Smith (principe Daemon, il fratello minore di Viserys), Rhys Ifans (ser Otto Hightower, il Primo Cavaliere del Re), Olivia Cooke (Lady Alicent Hightower, la figlia di Otto) e Fabien Frankel (Ser Criston Cole).

La serie vedrà anche la partecipazione di Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson e Gavin Spokes.

Ottime premesse per una seconda stagione

A febbraio, Martin ha annunciato sul suo blog personale che le riprese della prima stagione di “House of the Dragon” erano terminate.

Lo stesso mese, Casey Bloys, capo della HBO e della HBO Max, ha dichiarato a Variety che “probabilmente è una buona scommessa” che la rete ordini una seconda stagione dello show . “In generale, di solito lasciamo andare qualcosa in onda e vediamo come va, ma ovviamente faremo i preparativi in ​​anticipo per assicurarci di essere in vantaggio”, ha detto.

“La casa del drago” debutterà dunque prima de “”Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere”, altra importante serie fantasy prequel di un adattamento originale molto amata dal pubblico. ” Amazon Prime Video ha annunciato nell’agosto 2021 che “The Rings of Power” debutterà sullo streamer il 2 settembre.