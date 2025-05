Hot Toys presenta la nuova action figure di Yelena Belova ispirata a Thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo delle action figure si arricchisce di un nuovo entusiasmante prodotto grazie a Hot Toys, che ha annunciato una linea di figure in scala 1:6 ispirate al film del Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts. Tra i personaggi più attesi, spicca Yelena Belova, interpretata dall’attrice Florence Pugh, che ha conquistato il cuore dei fan con il suo carisma e la sua complessità. Questa nuova action figure promette di essere un pezzo da collezione imperdibile per gli appassionati del franchise.

Dettagli della figure di Yelena Belova

La nuova action figure di Yelena Belova è caratterizzata da un’attenzione maniacale ai dettagli. I capelli biondi sono scolpiti con precisione, mentre il costume è realizzato con materiali di alta qualità, che includono cuciture a mano e spalline. I bracciali Black Widow’s Bite, emblematici del personaggio, sono riprodotti in modo fedele, catturando perfettamente l’estetica cinematografica di Yelena nel film Thunderbolts.

In aggiunta al design accurato, l’action figure è dotata di una serie di accessori che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco e collezione. Tra gli accessori inclusi ci sono bastoni con lame, una pistola e un coltello, che permettono di ricreare le scene d’azione più iconiche del film. Per offrire maggiore versatilità, Hot Toys ha fornito nove mani intercambiabili, consentendo ai collezionisti di posizionare la figura in diverse pose, rendendo ogni esposizione unica.

Questa action figure non è solo un oggetto da collezione, ma rappresenta anche un tributo al personaggio di Yelena Belova, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua forza e determinazione. La figura è il primo prodotto di una nuova linea dedicata a Thunderbolts, e le aspettative tra i fan sono molto alte.

Florence Pugh e il suo approccio al personaggio

Durante il tour promozionale di Thunderbolts, Florence Pugh ha condiviso alcune esperienze significative legate alla sua interpretazione di Yelena Belova. In particolare, ha descritto una scena memorabile in cui si è lanciata dal secondo edificio più alto del mondo. Pugh ha rivelato che entrare nella mente del suo personaggio l’ha aiutata a superare la paura in quel momento. “Penso davvero che entrare nella mente di Yelena mi abbia salvata, perché in quella scena lei non dovrebbe avere paura, dovrebbe solo, tipo, starsene lì tranquilla”, ha spiegato l’attrice.

Questa riflessione mette in luce non solo la preparazione fisica richiesta per il ruolo, ma anche l’approccio psicologico che Pugh ha adottato per interpretare Yelena. La sua capacità di immedesimarsi nel personaggio le ha permesso di affrontare situazioni estreme con una certa serenità, rendendo la performance ancora più autentica. La figura di Yelena Belova, quindi, non è solo un oggetto da collezione, ma rappresenta anche il lavoro e la dedizione che Pugh ha investito nel suo ruolo.

Un pezzo da collezione atteso dai fan

Con l’arrivo della nuova action figure di Yelena Belova, i fan di Marvel e collezionisti di action figure possono finalmente aggiungere un pezzo di grande valore alla loro collezione. La cura nei dettagli e la qualità dei materiali utilizzati da Hot Toys rendono questo prodotto particolarmente desiderabile. La figura non solo celebra il personaggio di Yelena, ma rappresenta anche un’importante aggiunta all’universo di Thunderbolts.

I fan possono già iniziare a sognare le possibili esposizioni e le pose creative da realizzare con questa action figure. Con l’uscita di nuovi prodotti della linea, le aspettative continuano a crescere, promettendo un futuro luminoso per i collezionisti e gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. La figura di Yelena Belova è destinata a diventare un simbolo di questa nuova era di storie e personaggi che stanno prendendo vita sul grande schermo.

