Horizon: An American Saga, il sequel di Kevin Costner in attesa di un futuro incerto

La saga western di Kevin Costner, Horizon: An American Saga, sta affrontando un percorso difficile per quanto riguarda il suo seguito. Nonostante il primo capitolo abbia trovato una seconda vita in streaming, le notizie sul Capitolo 2 non sono affatto rassicuranti. Le dichiarazioni recenti di Isabelle Fuhrman, una delle protagoniste del film, hanno sollevato dubbi sul futuro della saga, lasciando i fan in attesa di aggiornamenti.

La situazione attuale del sequel

Isabelle Fuhrman, che nel film interpreta il personaggio di Diamond Kittredge, ha condiviso le sue incertezze riguardo al futuro di Horizon: An American Saga – Chapter 2. In un’intervista con Screen Rant, l’attrice ha confessato di non avere “alcuna idea” su cosa stia accadendo con il sequel, né su quali siano i piani di Kevin Costner per la saga. Nonostante la mancanza di informazioni, Fuhrman ha espresso la sua speranza di vedere il secondo capitolo sul grande schermo, sottolineando di essere una grande fan del progetto.

Il primo film, purtroppo, non ha ottenuto il successo sperato al botteghino, ma ha trovato una nuova audience grazie alle piattaforme di streaming. Questo ha portato a una riflessione da parte della New Line Cinema e della Territory Pictures, che hanno deciso di posticipare l’uscita del secondo capitolo per dare ai fan l’opportunità di recuperare il primo film. La scelta di rimandare il sequel ha generato ulteriori speculazioni sul futuro della saga e sulla direzione che Costner intende prendere.

Le aspettative per il Capitolo 2

Isabelle Fuhrman ha condiviso le sue speranze riguardo al secondo capitolo, affermando che il sequel potrebbe esplorare tematiche più vicine alle esperienze femminili dell’epoca, un aspetto che il primo film ha trattato in modo limitato. L’attrice ha sottolineato che il secondo film potrebbe offrire una visione più ampia e profonda delle donne di quel periodo storico, un elemento che potrebbe attrarre un pubblico più vasto.

Nonostante le incertezze, Fuhrman è convinta che Costner abbia in mente qualcosa di significativo per la saga. Tuttavia, la mancanza di comunicazioni chiare da parte della produzione ha lasciato i fan in uno stato di attesa e curiosità. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il secondo capitolo è stato presentato per la prima volta lo scorso agosto, non ha fornito ulteriori dettagli sulla data di uscita, lasciando aperte molte domande.

Il futuro di Horizon: An American Saga

La saga di Horizon: An American Saga rappresenta un progetto ambizioso per Kevin Costner, ma il suo futuro appare incerto. La rimozione della data di uscita originaria e il rinvio del sequel hanno sollevato interrogativi sulla direzione del progetto. I fan sperano che la produzione riesca a trovare una soluzione e a portare il secondo capitolo sul grande schermo, ma al momento non ci sono certezze.

Con la crescente attenzione verso le storie che esplorano le esperienze femminili e le dinamiche sociali del passato, il sequel di Horizon potrebbe rappresentare un’opportunità per Costner di approfondire temi rilevanti e di attrarre un pubblico più ampio. Tuttavia, senza comunicazioni ufficiali e aggiornamenti concreti, i fan devono rimanere in attesa, sperando che il Capitolo 2 possa finalmente vedere la luce.

