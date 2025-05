Horizon 2: Il futuro incerto della saga di Kevin Costner tra flop e nuove speranze

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga di Horizon, diretta da Kevin Costner, ha suscitato grande interesse tra i fan, ma la situazione attuale del secondo capitolo, Horizon: Parte 2, è piuttosto complessa. Nonostante sia stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e al Palm Springs Film Festival, il film non ha ancora una data di uscita ufficiale. Questo articolo esplora le tappe cruciali della saga e le sfide che sta affrontando.

La situazione attuale di Horizon: Parte 2

Horizon: Parte 2 si trova in una posizione insolita nel panorama cinematografico. Presentato a settembre 2024, il film ha attirato l’attenzione per la sua qualità e per il lavoro di Costner, ma la mancanza di una data di uscita ha lasciato i fan in attesa. La saga è concepita come un’opera in quattro parti, ma le riprese delle ultime due parti sono state interrotte, creando incertezze sul futuro del progetto.

Le difficoltà non si limitano solo alla programmazione. Il primo capitolo della saga ha registrato un flop al botteghino, nonostante il suo successo in home video. Infatti, Horizon: Parte 1 ha ottenuto ottimi risultati in termini di vendite e noleggi digitali, diventando il film più visto in streaming su HBO Max a gennaio 2025. Tuttavia, questo non è bastato a garantire una distribuzione chiara per il seguito della storia.

Le sfide del box office e il futuro della saga

Il flop di Horizon: Parte 1 ha avuto ripercussioni significative sul progetto. Nonostante il successo in home video, la mancanza di un riscontro positivo al botteghino ha reso difficile trovare investimenti per completare le riprese di Parte 3 e Parte 4. Kevin Costner è attualmente impegnato nella ricerca di fondi per portare avanti il progetto, ma le incertezze sulla distribuzione continuano a pesare sul futuro della saga.

In questo contesto, si sono diffuse voci riguardo a una possibile acquisizione della saga da parte di Netflix. Questa opzione potrebbe rappresentare una soluzione per garantire la continuazione della storia, ma richiederebbe a Costner di rinunciare alla distribuzione nelle sale cinematografiche, un aspetto che potrebbe non essere facilmente accettato dal regista.

Le prospettive per Horizon: Parte 3 e Parte 4

La situazione di Horizon: Parte 3 e Parte 4 è altrettanto incerta. Le riprese erano iniziate l’anno scorso, ma sono state interrotte a causa delle difficoltà economiche e della mancanza di una strategia di distribuzione chiara. I fan sono ansiosi di conoscere il destino della saga, ma al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle tempistiche di ripresa delle riprese.

La speranza rimane che, con l’interesse dimostrato dal pubblico e il successo in home video, si possano trovare le risorse necessarie per completare il progetto. Tuttavia, la situazione attuale richiede una strategia ben definita per garantire che Horizon possa continuare a raccontare la sua storia epica.

Per chi è curioso di scoprire di più su Horizon: Parte 2, è possibile informarsi sulla durata del film, almeno per quanto riguarda il montaggio proiettato in anteprima a Venezia. Nel frattempo, la saga continua a tenere i fan con il fiato sospeso, in attesa di sviluppi futuri.

