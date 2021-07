Homeroom: il documentario sui liceali durante la pandemia

“Homeroom” il documentario che testimonia quanto i giovani studenti si stanno facendo avanti e cercano di rendere il mondo un posto migliore per se stessi.

Homeroom: il trailer del documentario in onda su Hulu

Hulu ha presentato il trailer di “Homeroom”, un documentario su Oakland High e su ciò che ha attraversato la sua classe di laurea del 2020 durante l’anno in cui la pandemia di Covid ha capovolto il mondo. Ma i ragazzi di questo documentario non hanno lottato solo con la pandemia. Ci sono tutta una serie di altri argomenti affrontati, la maggior parte dei quali molto più adulti di quanto ci si aspetterebbe che gli adolescenti debbano gestire.

Il trailer ha un incipit forte, inizia con un gruppo di studenti che interrogano alcuni degli agenti di polizia che pattugliano la loro scuola. Quando un giovane studente chiede “Credi che sia necessario fare supposizioni su qualcuno con cui entri in contatto?”, il poliziotto balbetta e non risponde alla sua domanda. Segue poi un gruppo di studenti che camminano attraverso il parcheggio con i premi del festival del cinema indipendente del documentario sovrapposti al filmato.

I giovani, la pandemia è molto altro

Adam Chitwood di Collider ha recensito questo film dal Sundance all’inizio di quest’anno e lo ha elogiato il modo in cui ha gestito l’argomento

“Homeroom è sicuramente unico in quanto cattura intimamente il prima, il durante e il dopo nella vita di una manciata di anziani che continuano a lottare per il cambiamento indipendentemente dalle circostanze, non importa quante persone dicano che le loro proteste sono inutili. E vale la pena guardarlo solo per questo motivo.”

Peter Nicks è il regista di “Homeroom”. In realtà è il terzo di una trilogia di documentari a cui ha lavorato negli ultimi anni. Gli altri due sono “The Waiting Room” (2012) e “The Force” (2017). Tutti e tre i documentari si concentrano su tre temi: istruzione, assistenza sanitaria e giustizia penale, nonché su come le disuguaglianze in quelle aree influiscano in modo sproporzionato sulle comunità di colore a Oakland, in California.

Tutti e tre i documentari saranno disponibili per lo streaming su Hulu a partire dal 12 agosto

Francesca Reale

21/07/2021