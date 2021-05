Hocus Pocus 2, confermato il cast originale

Bette Midler, Sarah Jessica Parker, e Kathy Najimy torneranno nel ruolo delle sorelle Sanderson in “Hocus Pocus 2”

Il ritorno delle sorelle Sanderson in “Hocus Pocus 2”

Nonostante fosse noto che un sequel dell’amatissimo “Hocus Pocus” fosse a buon punto della lavorazione, ora abbiamo la conferma ufficiale che “Hocus Pocus 2” approderà su Disney+ nell’autunno del 2022.

Il sequel parla di tre giovani donne che riportano accidentalmente le sorelle Sanderson nella Salem moderna e devono trovare un modo per fermarle. Le streghe banchettano con le anime dei bambini seminando caos nel mondo.

Le dichiarazioni di Shankman

“Hocus Pocus 2” inizierà la produzione questo autunno con la regia di Anne Fletcher (The Proposal, 27 Dresses), che subentrerà a Adam Shankman, con Lynn Harris come produttore. Shankman, nel frattempo, sta attualmente dirigendo il seguito di “Enchanted” Disenchanted per Disney, ma rimarrà in questo progetto come produttore esecutivo insieme a Ralph Winter e David Kirschner. Steven Haft è co-produttore.

“Per quanto abbia il cuore spezzato non sarò in grado di dirigere le mie amiche Bette, Sarah Jessica e Kathy in quello che sarà sicuramente un evento importante per Disney+ a causa di conflitti di programmazione. Non potrei essere più contento di consegnare le redini ad Anne, che ha portato così tante risate e gioia nella vita delle persone con il suo lavoro precedente “, ha detto Shankman in una dichiarazione. “Sono ancora grato e orgoglioso di aiutare a portare avanti questo progetto come produttore esecutivo insieme al produttore Lynn Harris, che ho amato e ammirato come collega e amica da quando mi ha aiutato a fare la coreografia di ‘Boogie Nights'”.

“Ora più che mai, la gente ha bisogno di ridere. Dovremmo ridere ogni giorno, e c’è così tanto divertimento assicurato con queste tre donne incredibili che interpretano i personaggi deliziosi di un film così amato”, ha detto Fletcher. “Sono così grato di avere la possibilità di svolgere un ruolo nel riportare in vita queste streghe, e lavorare di nuovo con i miei amici alla Disney lo rende ancora più speciale. Questo è un film per tutti, dai fan che sono cresciuti. con il primo film alla prossima generazione di spettatori e non vedo l’ora di iniziare “.

Luca Francesconi

22/05/2021