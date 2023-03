His Dark Materials: la spiegazione dietro i daimon

His Dark Materials è una serie televisiva anglo-statunitense della BBC in collaborazione con HBO basata sull’omonima trilogia letteraria scritta da Philip Pullman. È prodotta da Bad Wolf e New Line Productions, per BBC One e HBO, con quest’ultima che ne detiene la distribuzione internazionale.

Nel mondo di His Dark Materials tutti sono accompagnati da un daimon, ovvero la manifestazione della propria anima che cammina al fianco di ognuno con sembianze animalesche. I daimon cambiano forma nei bambini prima di stabilizzarsi in età adulta, assumono aspetti che ricordino l’indole del proprio padrone e non possono allontanarsi più di tanto dal loro umano.

Non si trattano di semplici animali di compagnia ma di una guida spirituale che accompagna i personaggi. La figura del daimon prende ispirazione dal cosiddetto angelo custode. L’idea di dare loro le sembianze di animali invece viene dall’arte rinascimentale, dove i soggetti dei dipinti si affiancano in perfetta armonia ai loro animali da compagnia.

Il daimon incarna dunque quella parte nascosta dentro di noi, quella che vorremmo far star zitta. Il vero compagno ideale dell’uomo non è altro che se stesso. Eppure l’esistenza di tali creature rappresenta spesso anche una debolezza, infatti avere la propria anima cosi a portata di mano vuol dire anche fare i conti con la personalità nascosta di ognuno. I daimon come i personaggi che accompagnano “crescono”, insomma plasmano nel tempo, facendo tesoro delle nostre esperienze e del nostro percorso personale.

His Dark Materials: la critica

La prima stagione ha ricevuto recensioni positive dalla critica. Rotten Tomatoes riporta il 77% delle recensioni professionali positive, con un voto medio di 6,99 su 10. La seconda stagione ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica. Rotten Tomatoes riporta l’85% delle recensioni professionali positive, con un voto medio di 6,87 su 10. Anche la terza stagione ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica. Rotten Tomatoes riporta per l’ultima stagione l’90% delle recensioni professionali positive, con un voto medio di 7,30 su 10. Una serie che più avanti e più diventa emozionante, dimostrando che il successo ottenuto sia tutto meritato. Qui di seguito il trailer della prima stagione.

