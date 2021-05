Highlander, Henry Cavill protagonista del reboot

Henry Cavill sarà protagonista del reboot della saga anni ’80 di “Highlander”

Henry Cavill nel nuovo “Highlander”

Deadline riporta che l’attore, noto per aver interpretato Superman in tre film DC e Geralt di Rivia in “The Witcher” di Netflix, ha ottenuto il ruolo principale nel reboot di “Highlander” della Lionsgate. Il film sarà diretto da Chad Stahelski, il regista del franchise di John Wick.

Non è ancora chiaro se “Highlander” di Stahelski sia un remake o una rivisitazione completa. Questo significa che non sappiamo se Cavill stia ricreando il ruolo immortale di Connor MacLeod, interpretato per la prima volta da Christopher Lambert. Il film originale del 1986 vedeva Lambert nei panni di uno scozzese del XVI secolo che scopre di far parte di una razza immortale di guerrieri coinvolti in una lotta secolare, dove si uccidono a vicenda finché non ne resta solo uno.Tra i protagonisti dell’originale figura anche Sean Connery, che interpreta un immortale egiziano di nome Juan Sánchez-Villalobos Ramírez che diventa il mentore di MacLeod. Si tratta di un’avventura d’azione fantascientifica che ha generato un intero franchise, inclusi tre sequel di film usciti nelle sale e due serie televisive live-action.

Per quanto riguarda Cavill, attualmente è sul set per le riprese della seconda stagione di “The Witcher”, che seguirà con un sequel di Enola Holmes dello scorso anno. Entrambi i progetti sono per Netflix.

Luca Francesconi

24/05/2021