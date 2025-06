Hideo Kojima svela il suo film più atteso dell’estate 2025: 28 anni dopo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In attesa del lancio di “Death Stranding 2: On the Beach“, fissato per il 26 giugno 2025, il noto game designer Hideo Kojima ha rivelato il suo progetto cinematografico più atteso per l’estate. Con grande sorpresa, non si tratta di titoli come “Jurassic World: La Rinascita“, “Superman” o “Fantastici 4: Gli Inizi“. La scelta di Kojima ricade su “28 anni dopo“, un film horror sugli zombie che ha già suscitato notevole interesse tra il pubblico e i critici.

L’attesa per 28 anni dopo

Il film “28 anni dopo“, diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland, ha generato un forte fermento fin dal suo annuncio. Kojima, noto per le sue opinioni incisive nel mondo del cinema, ha condiviso con IGN le sue aspettative: “Beh, sicuramente 28 anni dopo. E ovviamente ne ho molti altri, ma questo è quello che attendo di più”. Questa affermazione sottolinea l’importanza del film non solo per Kojima, ma anche per un pubblico che ha seguito con interesse il franchise.

Il primo trailer di “28 anni dopo” ha raggiunto un traguardo significativo, diventando il secondo trailer horror più visto in 24 ore, con 60,2 milioni di visualizzazioni a livello globale. Questo risultato è impressionante, considerando che il record attuale appartiene al trailer di “IT: Capitolo 2“, che ha totalizzato 96 milioni di visualizzazioni nello stesso arco di tempo. La reazione del pubblico dimostra quanto l’argomento degli zombie continui a catturare l’immaginazione degli spettatori.

Le aspettative al box office

Secondo le previsioni di Box Office Theory, “28 anni dopo” è atteso a incassare tra i 42 e i 50 milioni di dollari nel suo weekend di debutto negli Stati Uniti. Questo risultato è particolarmente notevole considerando il budget di produzione di 75 milioni di dollari. Le vendite internazionali potrebbero ulteriormente incrementare questi numeri, specialmente nel Regno Unito, dove il franchise ha le sue radici e una base di fan consolidata.

Il film, che uscirà in Italia il 18 giugno 2025, è già oggetto di discussione tra gli appassionati di cinema e gli amanti del genere horror. La combinazione di un regista di talento come Danny Boyle e uno sceneggiatore di successo come Alex Garland promette di offrire un’esperienza cinematografica avvincente e coinvolgente.

La popolarità di Conclave

In un contesto di crescente attesa per “28 anni dopo“, il film “Conclave” si sta affermando come uno dei titoli più venduti del momento. Questo ulteriore successo nel panorama cinematografico evidenzia l’interesse del pubblico per storie avvincenti e ben raccontate. Con l’uscita imminente di “28 anni dopo“, l’estate del 2025 si preannuncia ricca di emozioni e sorprese per gli appassionati di cinema.

