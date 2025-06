Hideo Kojima elogia Nosferatu di Robert Eggers: il connubio tra cinema e videogame

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Hideo Kojima, noto per la sua passione per il cinema, ha recentemente condiviso le sue impressioni sul film “Nosferatu” di Robert Eggers, dopo aver assistito a una proiezione sold out. Il designer giapponese, famoso per il suo approccio innovativo ai videogame, ha rivelato come il film lo abbia colpito profondamente, sottolineando l’importanza della cinematografia e della narrazione visiva nel suo lavoro. Questa recensione non solo mette in luce il talento di Eggers, ma riflette anche l’interesse crescente per il genere horror, in particolare tra i fan giapponesi.

La visione di Kojima su Nosferatu

Dopo la visione del film, Hideo Kojima ha espresso il suo entusiasmo attraverso un post su X, descrivendo l’esperienza come “assolutamente affascinante”. Ha rivelato che era la sua prima visita al Cinema Chante dopo un lungo periodo e ha sottolineato come il film lo abbia trasportato in un sogno. Kojima ha apprezzato in particolare la costruzione del mondo, il design della produzione, i costumi e l’illuminazione, evidenziando l’uso sapiente delle ombre e del fumo. La sua affermazione che “l’horror gotico classico può davvero essere arte” dimostra il suo profondo rispetto per la cinematografia e la sua capacità di influenzare altri media, come i videogame.

L’arte della costruzione del mondo nel cinema di Robert Eggers

Robert Eggers, regista noto per la sua attenzione ai dettagli, ha creato un’atmosfera unica nel suo “Nosferatu“. La sua dedizione alla realizzazione di un’esperienza immersiva è evidente nell’uso di elementi autentici, come l’impiego di migliaia di topi vivi e le riprese in un castello infestato. Questi dettagli non solo arricchiscono la narrazione, ma contribuiscono anche a creare un senso di realismo che cattura lo spettatore. La scelta di utilizzare luci di candele d’epoca per l’illuminazione aggiunge un ulteriore strato di autenticità, rendendo il film un esempio di come il cinema possa elevare il genere horror a nuove vette artistiche.

L’accoglienza critica di Nosferatu

La recensione di Kojima si inserisce in un contesto di ampio consenso critico per “Nosferatu“. Il film ha ricevuto un’ottima approvazione, con l’84% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, a testimonianza del suo impatto nel panorama cinematografico attuale. Tra i sostenitori del film ci sono nomi illustri come Martin Scorsese e Jason Blum, che hanno elogiato la visione di Eggers. Nonostante il film non abbia vinto alcun Oscar nelle quattro categorie per cui era stato nominato, il suo successo di critica e l’apprezzamento da parte di figure di spicco del settore confermano la sua rilevanza e il suo valore artistico.

L’influenza di Nosferatu e il futuro del genere horror

L’entusiasmo di Kojima per “Nosferatu” riflette un trend crescente nel riconoscimento del genere horror come forma d’arte. La capacità di Eggers di combinare elementi visivi e narrativi in modo così efficace ha aperto nuove strade per i cineasti e i creatori di contenuti. Con l’aumento dell’interesse per storie più oscure e complesse, il futuro del genere horror sembra promettente. La reazione di Kojima e di altri esperti del settore potrebbe ispirare una nuova generazione di cineasti a esplorare le potenzialità artistiche del genere, portando a opere che sfidano le convenzioni e offrono esperienze indimenticabili.

