Hercules pronto a tornare nel Marvel Cinematic Universe: novità su Thor 5 e un possibile film solista

Il Marvel Cinematic Universe continua a sorprendere i fan con sviluppi inaspettati. Dopo la scena post-credits di “Thor: Love and Thunder”, in cui Zeus invia suo figlio Ercole a sfidare il Dio del Tuono, si sono susseguite voci riguardo a un possibile progetto solista per il personaggio di Ercole, interpretato da Brett Goldstein. Con l’assenza del regista Taika Waititi per il quinto capitolo di Thor, le aspettative su come si evolverà la storia di Ercole e Thor si fanno sempre più intriganti.

Il ruolo di Ercole e il futuro nel Marvel Cinematic Universe

Brett Goldstein, noto per il suo ruolo in “Ted Lasso”, ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe come Ercole, un personaggio che sembra avere un potenziale antagonista piuttosto che un semplice eroe. Nonostante la sua apparizione sia stata breve, ha catturato l’attenzione dei fan, che ora si chiedono quale sarà il suo futuro. Secondo l’insider di settore Daniel Richtman, i Marvel Studios starebbero lavorando a un progetto dedicato a Ercole, con Goldstein pronto a riprendere il suo ruolo. Questa notizia ha sollevato molte domande su come il personaggio si inserirà nelle future trame del MCU.

Thor 5 e le possibilità di un incontro tra Thor ed Ercole

Con lo sviluppo di “Thor 5” in corso, senza la direzione di Taika Waititi, i fan sono curiosi di sapere come verrà gestita la dinamica tra Thor ed Ercole. Se il quinto film del Dio del Tuono prevede uno scontro tra i due personaggi, potrebbe fungere da trampolino di lancio per un eventuale film solista su Ercole. Tuttavia, il personaggio ha avuto difficoltà a decollare al botteghino, e non è chiaro se il supporto dei Marvel Studios possa cambiare questa situazione. Un film dedicato a Ercole potrebbe suscitare interesse, ma un progetto congiunto con Thor potrebbe rivelarsi più efficace per attrarre il pubblico.

Le opzioni per il futuro di Ercole: film o serie?

Un’altra possibilità che i Marvel Studios stanno considerando è quella di sviluppare una serie su Disney+ o una Special Presentation dedicata a Ercole. Questa opzione potrebbe risultare più sicura rispetto a un film da portare nelle sale, data la crescente popolarità delle serie Marvel tra il pubblico. La strategia di diversificare i contenuti, con più film e show in fase di sviluppo, potrebbe offrire a Ercole l’opportunità di esplorare il suo personaggio in modo più approfondito, senza la pressione di un grande debutto cinematografico.

La sorpresa di Brett Goldstein e l’impatto sul pubblico

Ricordando il momento in cui ha ricevuto l’offerta per il ruolo di Ercole, Brett Goldstein ha condiviso che la proposta è arrivata in modo inaspettato. L’attore ha descritto la sua reazione come incredula, chiedendosi se fosse una sorta di scherzo. La sua esperienza evidenzia quanto il mondo del Marvel Cinematic Universe possa sorprendere anche gli attori stessi, creando un legame speciale con i fan. La curiosità attorno al suo personaggio e alle sue future avventure continua a crescere, alimentando l’attesa per ciò che verrà.

In sintesi, il futuro di Ercole nel Marvel Cinematic Universe sembra promettente, con possibilità di sviluppo sia in “Thor 5” che in un progetto solista. I fan possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti mentre i Marvel Studios continuano a espandere il loro universo narrativo.

