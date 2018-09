Henry Cavill: il presunto addio a Superman

L’attore britannico Henry Cavill, stando alle indiscrezioni riportate dell’Hollywood Reporter, non interpreterà più Superman nell’universo DC.

Henry Cavill: la criptica reazione di Superman alle indiscrezioni sul suo abbandono

Il mondo della DC Cinematic Universe in queste ore è in balia del caos. Ieri dalle pagine dell’Hollywood Reporter è stato annunciato l’abbandono del ruolo di Superman da parte dell’attore Henry Cavill, il quale dal 2013 è stato il volto del Supereroe principale dei film della DC.

La decisione da parte dell’interprete di Clark Kent, secondo quanto riportato dalla rivista di spettacolo, sarebbe giunta dopo la fallita trattativa con casa di produzione la Warner Bros, per un cameo in “Shazam!” l’action-movie con protagonista Zachary Levy noto al grande pubblico per essere stato protagonista della serie TV “Chuck”.

Ma la questione è tutt’altro che conclusa. Attraverso il suo account twitter, Dany Garcia, manager di Cavill, ha smentito di fatto la notizia data in precedenza, dell’abbandono di Hanry Cavill al ruolo di Supereroe DC. Inoltre, la donna ha anche anticipato che la Warner Bros avrebbe diffuso da li a poche ore, un comunicato ufficiale per chiarire definitivamente la vicenda.

Effettivamente, il comunicato di Warner Bros, è arrivato poco dopo e afferma che i rapporti fra l’azienda e l’interprete di Superman sono tutt’oggi positivi: “Sebbene non sia ancora stata presa alcuna decisione riguardo ai possibili prossimi film su Superman, abbiamo sempre avuto grande rispetto e un ottimo rapporto con Henry Cavill e questo non è cambiato assolutamente”.

A complicare ulteriormente la questione, è stato lo stesso Cavill, il quale ha postato sul suo profilo Instagram un video molto divertente, in risposta al clamore sollevato dai fan per il suo presunto addio al mitico eroe. Nella breve clip pubblicata da Henry, compare l’ambigua dicitura “Oggi è stato emozionante #Superman”, che di fatto confonde ancora di più le idee ai suoi fan su questa controversa vicenda.

Chiara Broglietti

13/09/2018