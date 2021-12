Hello Stranger: Worthington e Brewster nel cast del thriller di fantascienza

Il nuovo thriller fantascientifico “Hello Stranger“, attualmente in produzione, vede all’arrivo di due grandi star nel suo cast, Jordana Brewster e Sam Worthington.

Hello Stranger: nel cast già stellare arrivano anche Jordana Brewster e Sam Worthington

“Hello Stranger“, il prossimo thriller fantascientifico della regista canadese April Mullen (“Below Her Mouth”, 2016), che è ancora nelle fasi di pre-produzione, aggiunge Jordana Brewster (“Fast & Furious”, 2009) e Sam Worthington (“Avatar”, 2009) nel cast principale di cui è già parte Luke Grimes (“I magnifici sette”, 2016).

Il lungometraggio racconta la storia di una vedova, Faye (interpretata dalla Brewster), che cerca di sostituire il suo defunto coniuge Evan (Grimes), con un verosimile androide. Le somiglianze tra il vero marito e il suo sostituto robot sono quasi impercettibili, ma la donna non riesce ad amare l’essere artificiale nello stesso modo in cui amava il compagno. L’androide è determinato a conquistarla, e mentre tenta di guadagnarsi il suo affetto deve anche sfuggire a un agente del governo (Worthington), incaricato di scovare e catturare i SIM che sono diventati dotati di sensibilità e che quindi rappresentano una minaccia per la società e il suo futuro.

L’equipaggio di “Hello Stranger”

La sceneggiatura è stata scritta da Ryan Christopher Churchill (“Ama il tuo nemico”, 2009) e sarà il film di rilancio per la regista Mullen dopo il suo thriller del 2021 “Wander”, con Aaron Eckhart , Tommy Lee Jones e Katheryn Winnick.

Tim Doiron e James van der Woerd sono i produttori del film, con il presidente di Myriad Pictures, Kirk D’Amico, in qualità di produttore esecutivo.

Doiron ha rilasciato recentemente la seguente dichiarazione, per quanto riguarda l’arrivo dei muovi membri nel cast:

“L’aggiunta di Sam e Jordana a ‘Hello Stranger’ porta un team creativo già stellare al livello successivo. Ci siamo assicurati il cast dei nostri sogni per questo film e non vediamo l’ora di dare vita a questo progetto”.

Myriad Pictures si occuperà delle vendite internazionali, mentre CAA e Verve Ventures si occuperanno delle vendite domestiche e Mongrel distribuirà in Canada.

Al momento, “Hello Stranger” è ancora nelle sue fasi di pre-produzione, quindi non abbiamo ancora una data per la prima.

Eleonora De Sanctis

03/12/2021