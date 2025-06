Hellboy – L’uomo deforme: il nuovo capitolo della saga arriva nei cinema italiani nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Eagle Pictures ha recentemente rilasciato il trailer di “Hellboy – L’uomo deforme“, l’ultimo adattamento cinematografico del celebre fumetto di Mike Mignola. Questa nuova versione vede Jack Kesy nel ruolo del protagonista, un compito che in passato è stato ricoperto da Ron Perlman e David Harbour. La pellicola, che rappresenta la terza incarnazione cinematografica del personaggio, debutterà nelle sale italiane il 6 agosto 2025, dopo un percorso di produzione piuttosto singolare.

Un percorso di produzione insolito

La produzione di “Hellboy – L’uomo deforme” ha avuto inizio nel febbraio 2023, ma il progetto ha subito un periodo di silenzio che ha suscitato curiosità tra i fan. Nonostante l’annuncio iniziale, il film è rimasto quasi nell’ombra fino a quando Ketchup Entertainment ha iniziato a rilasciare alcuni trailer. Tuttavia, la distribuzione nelle sale statunitensi è stata annullata, e il film è stato reso disponibile direttamente in digitale nell’ottobre 2024. Questo cambio di rotta ha sollevato interrogativi sulla strategia di marketing e distribuzione, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli.

Il reboot, prodotto da Millennium, ha visto le riprese svolgersi in Bulgaria nel 2023. Jack Kesy interpreta Hellboy, mentre Adeline Rudolph assume il ruolo di Bobbie Jo Song. Mignola ha espresso entusiasmo per il progetto, definendolo una delle migliori opere da lui scritte, magnificamente illustrata da Richard Corben. La storia, secondo le sue parole, è solida e non si perde in una miriade di personaggi, un aspetto che potrebbe attrarre sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori.

La trama di Hellboy – L’uomo deforme

La narrazione di “Hellboy – L’uomo deforme” si apre nel 1959, durante una missione negli Appalachi. Hellboy e un agente del B.P.R.D. si trovano in un villaggio isolato, afflitto da streghe e sotto il dominio di un demone noto come il Crooked Man. La trama si sviluppa attorno alla lotta di Hellboy contro incubi, magie oscure e creature maledette, mentre cerca di spezzare un’antica maledizione e prevenire l’espansione dell’inferno sulla Terra.

Questa nuova avventura promette di mantenere l’atmosfera oscura e intrigante tipica del fumetto originale, con elementi di horror e azione che caratterizzano la saga. La scelta di ambientare la storia in un contesto storico specifico, come gli anni ’50, potrebbe aggiungere un ulteriore strato di profondità alla narrazione, permettendo di esplorare temi di paura e superstizione in un’epoca passata.

Il futuro della saga di Hellboy

In merito a un possibile terzo film della saga diretta da Guillermo del Toro, Mike Mignola ha chiarito che non ci saranno ulteriori sviluppi in quella direzione. Secondo Mignola, lui e del Toro hanno intrapreso strade diverse, e non c’è spazio per un ritorno al passato. Riflessioni nostalgiche accompagnano le parole di Mignola, che ha riconosciuto il valore del tempo trascorso con il regista messicano, pur accettando che entrambi abbiano preso direzioni artistiche distinte.

Mignola ha descritto l’intensità delle esperienze condivise sul set, sottolineando come, una volta concluso un progetto, ci si possa sentire distanti, quasi come se le relazioni fossero state effimere. Questa consapevolezza di crescita e cambiamento è parte integrante del processo creativo, e Mignola sembra aver trovato pace nel riconoscere che, sebbene il loro percorso si sia separato, l’esperienza rimane un capitolo significativo della sua carriera.

Con l’uscita di “Hellboy – L’uomo deforme” prevista per agosto 2025, i fan possono aspettarsi un’interpretazione fresca e avvincente del personaggio, pronta a conquistare il pubblico con una nuova avventura.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!