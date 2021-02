Come riportato da The Wrap, Helen Mirren ha firmato per recitare in “White Bird: A Wonder Story” della Lionsgate. Si tratta dello spin-off del film di successo del 2017 con Jacob Tremblay nei panni di un ragazzo con una rara deformità facciale.

Helen Mirren reciterà nello spinoff di “Wonder”

“White Bird” è interpretato anche da Gillian Anderson e sarà diretto dal regista di “Christopher Robin” Marc Forster. Lo spinoff vede Bryce Gheisar tornare nei panni di Julian Albans, l’antagonista di “Wonder” che ha preso di mira Auggie Pullman (Tremblay) per la sua deformità. Per questo è stato sospeso e poi ritirato dalla scuola da sua madre, interpretata da Anderson. Mirren interpreterà la nonna ebrea di Julian, Sara, con la quale il ragazzo viene mandato a vivere a Parigi. Durante il suo soggiorno, Julian viene a conoscenza del passato di sua nonna che si era nascosta da bambina nella Francia occupata dai nazisti con l’aiuto di un compagno di classe e della sua famiglia. Il nuovo film vede anche Ariella Glaser e Orlando Schwerdt nei panni di Sara e del suo amico nelle scene flashback della seconda guerra mondiale.

“Wonder” è stato un successo a sorpresa per la Lionsgate nel novembre 2017, incassando 305 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 20 milioni di dollari.

Mark Bomback, co-sceneggiatore di “War for the Planet of the Apes”, adatterà la sceneggiatura di R.J. L’omonimo romanzo di Palacio. I produttori di “Wonder” David Hoberman e Todd Lieberman torneranno per lo spinoff attraverso Mandeville Films insieme a Palacio. Renée Wolfe, che è un partner in 2DUX2 di Forster, lavorerà come produttore esecutivo con Alex Young per Mandeville. James Myers e Aaron Edmonds stanno supervisionando il progetto per conto della Lionsgate, con le riprese già iniziate nell’Europa orientale.

Il valore aggiunto di una vera artista

“Sono profondamente onorato che Helen Mirren si unisca a noi in questo viaggio”, ha detto Forster in una dichiarazione. “Oltre ad essere un’attrice brillante, Helen apporta un livello incommensurabile di profondità, umanità ed empatia ai suoi ruoli, elevando qualsiasi progetto di cui fa parte. È una vera artista e non potrei essere più entusiasta di averla accanto al nostro cast di incredibile talento “.

“Helen Mirren è una leggenda del cinema – una delle attrici più affermate e talentuose del nostro settore – quindi, ovviamente, è estremamente eccitante sapere che lei ama questa storia tanto quanto noi e voleva farne parte”, il presidente di Lionsgate Nathan Ha detto Kahane. “Siamo ugualmente entusiasti di mostrare i talenti di Ariella e Orlando – mentre assumono i loro primi ruoli importanti, porteranno cuore, emozione e magnetismo alle loro esibizioni e siamo entusiasti che Bryce tornerà per colmare il suo ruolo da ‘Wonder. “White Bird: A Wonder Story” è il tipo di film di cui il mondo ha bisogno adesso ed è emozionante avere questi incredibili attori che danno vita a questa storia di compassione, empatia, gentilezza e speranza “.

Maria Bruna Moliterni

26 ⁄ 02 ⁄ 2021