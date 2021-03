Il sequel di Shazam, ha appena trovato il suo villain in Helen Mirren. Collider riporta che la celebre attrice ha concluso un accordo per interpretare la cattiva Hespera, figlia di Atlas, nel prossimo sequel del film del 2019 con Zachary Levi nei panni di Billy Batson.

Helen Mirren nel ruolo della cattiva Hespera

Per quanto si sappia, Hespera non ha un’ovvia controparte a fumetti nell’universo DC. Data la sua statura divina (un personaggio adatto per Dame Helen da interpretare), si potrebbe ipotizzare che sarà sicuramente legata ai poteri dell’alter-ego che includono la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Levi riprenderà il suo ruolo per il sequel insieme a Rachel Zegler, il cui casting è stato segnalato a febbraio per un ruolo assolutamente sconosciuto ma apparentemente critico. Altri casting includono Adam Brody, Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Faithe Herman. David F. Sandberg è il regista, Henry Gayden lo sceneggiatore e Peter Safran, il produttore.

Sha-DAME!

“Shazam: Fury of the Gods” era tra i film della Warner Bros influenzati dallo spostamento della data di uscita nel mese di ottobre, come “The Batman” e “The Flash”. Il regista Sandberg si è affrettato a rassicurare i fan sul fatto che ciò non influirà sul programma di riprese pianificato per il sequel – o si correrà il rischio di far invecchiare gli attori più giovani oltre un punto credibile. Ad ogni modo, questo franchise ha chiaramente conquistato il mercato nel lanciare leggende assolute tra Mirren e la sua collega Dame, Julie Andrews, che ha interpretato un’antica creatura marina in “Aquaman” del 2018.

Attualmente, il rilascio di “Shazam: Fury of the Gods” è previsto per il 2 giugno 2023.

Maria Bruna Moliterni

24 ⁄ 03 ⁄ 2021