Heart Eyes: il thriller horror che colpisce a San Valentino, ma arriva nei cinema a giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “Heart Eyes – Appuntamento con la morte” si prepara a colpire il pubblico italiano il 12 giugno 2025, portando sul grande schermo una storia avvincente e inquietante. Questo thriller horror, diretto da Josh Ruben, esplora le gesta di un serial killer che sceglie la festa degli innamorati per compiere i suoi crimini. Con un’uscita programmata quattro mesi dopo San Valentino, le coppie potranno godere di una visione meno tesa, ma non meno emozionante. Scopriamo insieme il trailer ufficiale e approfondiamo la trama e il cast di questo atteso lungometraggio.

Heart Eyes: il trailer ufficiale e l’anticipazione del film

Il trailer ufficiale di “Heart Eyes – Appuntamento con la morte” offre uno sguardo inquietante sulle atmosfere del film, promettendo tensione e suspense. La pellicola, distribuita da Eagle Pictures, si distingue per la sua capacità di mescolare elementi horror con una narrazione avvincente. La scelta di rilasciare il film a distanza di tempo dalla festività di San Valentino è una mossa strategica, che consente al pubblico di immergersi nella storia senza il peso emotivo legato alla celebrazione degli innamorati.

Il film si presenta come un’opera che gioca con le paure e le insicurezze delle coppie, rendendo la visione un’esperienza intensa. La regia di Josh Ruben, già noto per il suo lavoro in “Scare Me” e “A cena con il lupo“, promette di portare sullo schermo una storia che non mancherà di colpire gli spettatori. La maschera del killer, progettata da Tony Gardner, aggiunge un ulteriore strato di inquietudine al film, rendendo il personaggio ancora più memorabile.

La trama di Heart Eyes e i personaggi principali

“Heart Eyes – Appuntamento con la morte” segue le sanguinarie azioni di un serial killer che colpisce le coppie durante la serata di San Valentino. Conosciuto per indossare occhiali a forma di cuore, il killer lascia dietro di sé una scia di terrore, uccidendo barbaramente le sue vittime e firmando i suoi crimini con una fede nuziale incisa con delle iniziali. La trama si concentra su Ally McCabe, interpretata da Olivia Holt, e Jay Simmonds, interpretato da Mason Gooding, due giovani che si trovano nel mirino del maniaco.

Ally è una copywriter che ha recentemente lanciato una campagna pubblicitaria controversa ispirata alle gesta del killer, mentre Jay è un consulente pubblicitario che si ritrova coinvolto in un incontro ravvicinato con il serial killer. La loro storia si intreccia con le azioni del killer, creando un crescendo di tensione e suspense che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. La scrittura della sceneggiatura è affidata a Christopher Landon, noto per il suo lavoro in “Auguri per la tua morte“, il che suggerisce un mix di horror e ironia che potrebbe caratterizzare il film.

Il cast e la produzione di Heart Eyes

Il cast di “Heart Eyes – Appuntamento con la morte” è composto da attori emergenti e talentuosi, con Olivia Holt e Mason Gooding nei ruoli principali. Holt, già nota per il suo lavoro in serie TV e film, porta sullo schermo un personaggio complesso e sfaccettato, mentre Gooding aggiunge una dimensione interessante al suo ruolo di consulente pubblicitario. La presenza di un team di produzione esperto, con Josh Ruben alla regia e Christopher Landon alla sceneggiatura, promette di garantire una qualità elevata alla narrazione.

La maschera del killer, creata da Tony Gardner, è un elemento distintivo del film e contribuisce a costruire l’atmosfera inquietante. Gardner ha già lavorato su progetti iconici, rendendo la sua partecipazione un valore aggiunto per il film. La combinazione di un cast promettente, una trama avvincente e una direzione creativa solida rende “Heart Eyes” un film da tenere d’occhio per gli amanti del genere horror.

Con l’uscita prevista per il 12 giugno, “Heart Eyes – Appuntamento con la morte” si prepara a conquistare il pubblico italiano, portando una storia di terrore e suspense che esplora le paure più profonde legate all’amore e alla violenza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!