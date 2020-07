HBO Max e l’adattamento rilassante dell’app Calm

Il servizio di streaming HBO Max sta arruolando un piccolo esercito di celebrità per portare a termine il lavoro su un app che concili il sonno.

HBO Max al lavoro per “A World of Calm”

Tra le tante applicazioni esistenti al mondo, oltre alle già note per meditare, c’è ne è una che già dal nome rimanda alla possibilità di alleggerire la mente e liberarla dai pesi del quotidiano: si tratta di “Calm”. Questa app, dichiarata nel 2017 da Apple Migliore App dell’anno, ha l’obiettivo di abbassare i livelli di ansia.

HBO Max vuole aiutarti a dormire, e sta pensando a un app simile, arruolando Mahershala Ali, Idris Elba, Keanu Reeves e una manciata di altre celebrità per farlo accadere.

Il servizio di streaming di WarnerMedia ha ordinato “A World of Calm“, che proprio a partire dalla popolare app Calm, offre varie storie per il relax e l’aiuto del sonno. Per HBO Max si tratta di un antidoto tempestivo per le nostre vite moderne. Ogni episodio di mezz’ora accompagna il pubblico in un coinvolgente viaggio visivo in un altro mondo.

Storie del sonno raccontate da grandi star

Basandosi sul successo record di Storie del sonno di Calm – storie della buona notte per adulti con oltre 250 milioni di ascoltatori – ogni racconto rilassante è progettato per trasformare le sensazioni di chi ascolta. Trasportare lo spettatore in tranquillità, con una voce iconica, attraverso narrazioni studiate scientificamente, musica incantevole e filmati sorprendenti, sicuramente è un buon mezzo per calmare naturalmente il corpo e calmare la mente.

Tra i nomi presenti nel progetto toviamo Oscar Isaac, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu e Cillian Murphy, oltre alle suddette stelle.

“Con la notevole quantità di stress e caos che tutti noi stiamo vivendo in questo momento particolarmente impegnativo, potremmo usare un po’ di rilassamento guidato e A World of Calm è qui per aiutare'”, Jennifer O’Connell, vicepresidente esecutivo di saggistica e programmazione per bambini per HBO Max, ha dichiarato in una nota. “Con immagini rilassanti e narrazione tranquilla, questo è un prodotto originale HBO Max che speriamo diventi parte della tua routine quotidiana.

La serie è coprodotta da Calm e Nutopia. Nicola Moody, Michael Acton Smith, Chris Advansun e CEO e fondatore di Nutopia Jane Root sono produttori esecutivi, mentre Sara Brailsford e Fiona Caldwell sono produttori esecutivi.

“Siamo entusiasti di lavorare con partner fantastici come HBO Max e Calm per questo nuovo sforzo all’avanguardia”, ha dichiarato il CEO e fondatore di Nutopia Jane Root in una nota. “Sebbene questa collaborazione sia in atto da molti mesi, questa serie è stata interamente creata durante la quarantena utilizzando la rete mondiale di cineasti pluripremiati di Nutopia. Speriamo che questa serie di storie serene porti un senso di calma tanto necessaria al pubblico “.

L’HBO Max di WarnerMedia è stato lanciato alla fine di maggio e ha annunciato una varietà di progetti imminenti di generi tipici come fantascienza, commedie e teatro. Il servizio di streaming ha definito “A World of Calm” come prima incursione nello spazio salute e benessere; il tempo ci dirà se la prossima serie di aiuti per il sonno darà il via a una nuova tendenza sulla piattaforma in crescita di WarnerMedia.

17/07/2020