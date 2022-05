Scream è stata la prima grande storia di successo al botteghino del 2022 e, per questo motivo, una sesta puntata di questo popolare franchise slasher ha ricevuto rapidamente il via libera. Ora, venendo fuori la notizia che i sopravvissuti dell’ultimo film sarebbero tornati, c’è un altro amato personaggio del franchise che torna per combattere Ghostface. Paramount Pictures e Spyglass Media hanno annunciato che Hayden Panettiere tornerà per “Scream 6”.

Hayden Panettiere ha interpretato Kirby Reed in “Scream 4”

I fan di lunga data del franchise sanno che Panettiere ha interpretato Kirby Reed nel sottovalutato Scream 4. Kirby era il migliore amico della cugina adolescente di Sidney Prescott nel film, Jill, che alla fine si è rivelata essere una metà di Ghostface. Kirby è stata data per morta alla fine di quel particolare sequel, ma era uno dei pochi personaggi del franchise il cui finale è stato lasciato ambiguo. Questo ha lasciato i fan negli ultimi dieci anni a teorizzare che Kirby fosse ancora vivo.

I dettagli della trama vengono tenuti nascosti, ma la vaga descrizione che abbiamo ottenuto finora afferma che il sesto film “continua con i quattro sopravvissuti alle uccisioni di Ghostface mentre lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo”. Per ogni fan di “Scream”, sarà emozionante vedere Panettiere interagire con artisti del calibro di Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega. Sarà anche interessante vedere come verrà reintrodotta in questo franchise e come Ghostface la coinvolgerà nel loro piano mortale.

Come guardare “Scream”? Dov’è lo streaming del sequel di Slasher?

Qualunque sia il caso, Kirby era un personaggio così adorabile a causa dell’energia contagiosa di Panettiere. Ha dato la sua interpretazione all’archetipo di Randy ed è stata una parte importante nella realizzazione di “Scream 4”, l’ultimo film del regista Wes Craven prima della sua morte, qualcosa di speciale. Inoltre, si spera che questo significhi che Kirby e Mindy hanno molto tempo insieme sullo schermo!

Questa notizia è solo un altro motivo per entusiasmarsi per l’imminente Scream. L’intero team creativo sta tornando per il sequel, inclusi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett come registi. Anche James Vanderbilt e Guy Busick sono tornati per scrivere la sceneggiatura insieme allo scrittore originale del franchise Kevin Williamson come produttore esecutivo. Se ciò non bastasse, Courteney Cox tornerà anche nei panni di Gale Weathers! L’ultimo “Scream” è stato un film così fantastico che sembrava un cibo di conforto slasher e ha magnificamente onorato Craven, sentendo anche che ha spinto in modo significativo la serie in avanti. Tutti i segnali indicano che questo imminente sequel è più allegramente spaventoso.

Panettiere ha altri importanti crediti che includono programmi TV come Heroes, Nashville e film di successo come Remember the Titans in cui ha recitato al fianco di Denzel Washington. Tuttavia, i fan dell’horror ricorderanno sempre l’attrice come Kirby. Il fatto che stia tornando sembra un sogno febbrile, ma i fan di Scream hanno un motivo importante per dormire bene stanotte.

Le riprese di “Scream 6” inizieranno quest’estate e il film uscirà nelle sale il 31 marzo 2023. Le notizie sul casting stanno iniziando a crescere per questo sequel intriso di sangue, quindi si spera che questo significhi che l’annuncio del ritorno di Neve Campbell al il franchising è dietro l’angolo. Fino ad allora, non c’è mai stato momento migliore per spegnere le luci e fare una maratona “Scream”.

Mina Franza

12/05/2022