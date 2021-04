Haunted Mansion: la Disney chiama Justin Simien per realizzare il film

Un’altra attrazione Disney “Hunted Mansion” viene riportata sul grande schermo e dietro i lavori ci sarà Justin Simien.

Hunted Mansion: un’altra giostra che diventa film

La Disney ha chiamato il regista e produttore Justin Simien per dirigere il film “Haunted Mansion” basato sull’iconica attrazione del parco a tema. Inoltre Deadline ha dato la notizia che la sceneggiatrice di “Ghostbusters” Katie Dippold ha scritto anche quella per questo film. Dan Lin e Jonathan Eirich produrranno tramite la loro compagnia Rideback, di cui Nick Reynolds apparirà come produttore esecutivo. Lin ed Eirich avevano già prodotto il film live-action di “Aladdin” della Disney, che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

La giostra di “Haunted Mansion” fece il suo debutto a Disney World nel 1969 e divenne rapidamente un’attrazione popolare nota per il suo Hatbox Ghost. La Disney in precedenza ha trasformato la corsa in un film del 2003 con Eddie Murphy che ha incassato 182 milioni di dollari in tutto il mondo, ma non è riuscito a soddisfare le aspettative dello studio e allo stesso tempo non è ricordato con affetto dai fan Disney, dato che il film arrivò appena al 14% su Rotten Tomatoes.

L’attività di Justin Simien

Si dice che la versione di Justin Simien sia completamente diversa dall’approccio che la Disney ha preso alla proprietà 20 anni fa, e visto che il regista è anche uno scrittore darà sicuramente un’occhiata alla sceneggiatura della Dippold. La Disney è entusiasta di Simien, che sta lavorando anche sulla serie dedicata a Lando Calrissian per Disney+.

Il regista in realtà ha radici di genere, avendo di recente diretto il film horror “Bad Hair”, che Hulu ha acquisito dopo la sua vivace premiere al Sundance. Tuttavia, lui è meglio conosciuto per aver scritto, diretto e prodotto “Dear White People”, che ha generato una serie Netflix con lo stesso nome. Attualmente è produttore esecutivo della serie che è in fase di produzione per la sua quarta stagione.

Disney ha cercato a lungo di sfruttare le attrazioni del suo parco a tema e trasformarle in film e programmi TV, con “Haunted Mansion” in cima alla lista dato i suoi personaggi e la mitologia spettrale. Lo studio ne ha già raccolto i frutti con il franchise de “Pirati dei Caraibi”, e con il film “Tomorrowland” anche se quest’ultimo non è andato altrettanto bene al botteghino. Il prossimo è “Jungle Cruise” con Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

Francesca Reale

23/04/2021