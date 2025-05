Harvey Keitel compie 86 anni: cinque film da non perdere in streaming

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, il celebre attore americano Harvey Keitel festeggia il suo 86° compleanno. Con una carriera che si estende per oltre cinque decenni, Keitel è noto per le sue interpretazioni intense e per le collaborazioni con alcuni dei più grandi registi del cinema. Nonostante abbia ricevuto solo una nomination all’Oscar, il suo impatto sul panorama cinematografico è indiscutibile. In questo articolo, esploreremo cinque film in streaming che evidenziano le sue straordinarie collaborazioni artistiche.

Taxi driver: un capolavoro di Scorsese

“Taxi Driver“, diretto da Martin Scorsese nel 1976, rappresenta uno dei punti più alti della carriera di Harvey Keitel. Questo film, che ha trionfato al Festival di Cannes, racconta la storia di Travis Bickle, un veterano del Vietnam che si ritrova a combattere contro la decadenza morale di New York. La pellicola è caratterizzata da un realismo crudo e da una narrazione che esplora la solitudine e la violenza. Keitel, in un ruolo secondario, offre una performance memorabile, contribuendo a creare un’atmosfera di tensione che pervade l’intero film. La colonna sonora di Bernard Hermann e le interpretazioni di Robert De Niro e Jodie Foster hanno reso “Taxi Driver” un classico senza tempo. Il film è disponibile su diverse piattaforme di streaming, tra cui Rakuten TV e Amazon Prime Video.

I duellanti: l’esordio di Ridley Scott

Nel 1977, Harvey Keitel ha recitato in “I duellanti“, il primo lungometraggio di Ridley Scott. Questo film in costume è noto per la sua straordinaria eleganza visiva e per la profondità dei suoi temi. La storia segue due ufficiali francesi, interpretati da Keitel e David Carradine, che si sfidano in una serie di duelli che si protraggono per anni. Attraverso questa narrazione, Scott esplora il concetto di onore e vendetta, offrendo uno sguardo affascinante su un’epoca di cambiamenti. “I duellanti” ha ricevuto il premio Camera d’Or al Festival di Cannes e ha consolidato la reputazione di Scott come regista di talento. Il film è accessibile su Rakuten TV e Paramount+.

Le iene – cani da rapina: il debutto di Tarantino

“Le iene – Cani da rapina“, uscito nel 1992, segna l’esordio alla regia di Quentin Tarantino e presenta un cast di attori di talento, tra cui Harvey Keitel, Steve Buscemi e Tim Roth. Questo film è una rappresentazione audace e innovativa del mondo criminale, caratterizzata da dialoghi incisivi e da una narrazione non lineare. La trama ruota attorno a un colpo andato male e alle conseguenze che ne derivano, creando un’atmosfera di tensione palpabile. Le performance degli attori, unite alla regia di Tarantino, hanno reso “Le iene” un cult movie che ha influenzato profondamente il cinema degli anni ’90. Il film è disponibile su Amazon Prime Video.

Il cattivo tenente: un viaggio nell’oscurità

Nel 1992, Keitel ha interpretato il ruolo di un poliziotto in “Il cattivo tenente“, diretto da Abel Ferrara. Questo film noir affronta temi complessi come la redenzione e il peccato, seguendo un detective che si perde in un mondo di corruzione e autodistruzione. La performance di Keitel è intensa e coinvolgente, portando gli spettatori a esplorare le profondità dell’animo umano. Ferrara crea un’atmosfera opprimente e ipnotica, rendendo “Il cattivo tenente” un’esperienza cinematografica unica. Questo film è disponibile su Rakuten TV e Apple iTunes.

Lezioni di piano: un amore inaspettato

Infine, “Lezioni di piano“, uscito nel 1993, offre una visione diversa di Harvey Keitel. In questo film, diretto da Jane Campion, Keitel interpreta un uomo burbero che si innamora di una pianista muta, interpretata da Holly Hunter. La pellicola è un mix di romanticismo e dramma, con una regia attenta e una colonna sonora evocativa di Michael Nyman. “Lezioni di piano” ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Palma d’Oro a Cannes e diverse nomination agli Oscar. La scena iconica del pianoforte sulla spiaggia è diventata un simbolo del cinema. Il film è disponibile su NOW.

Questi cinque film non solo celebrano la carriera di Harvey Keitel, ma offrono anche uno sguardo sulle straordinarie collaborazioni con registi che hanno segnato la storia del cinema.

