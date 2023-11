Harry Potter, serie TV: un personaggio chiave escluso

Giungono notizie non proprio idilliache in merito ad Harry Potter e la serie TV, riguardo uno dei personaggi chiave. Scopriamo di chi si tratta e che sorte subirà.

Harry Potter, serie TV: novità sul progetto e su un ritiro

La tanto attesa serie Tv, che segnerà l’esordio del franchise di Harry Potter nel mondo della serialità televisiva, si trova ancora nelle iniziali fasi di sviluppo. Lo show riadatterà ancora una volta i libri della saga, già trasposti sul grande schermo, ponendo un’attenzione ancora maggiore nello sviluppo dei singoli personaggi; tuttavia, sembra che una delle menti creative maggiormente coinvolte nelle trasposizione cinematografiche abbia deciso di tirarsi indietro.

Si tratta infatti di David Yates, regista di ben quattro capitoli della saga cinematografica, ovvero L’Ordine della Fenice (2007), Il principe mezzosangue (2009), I Doni della Morte – Parte 1 (2010) e I Doni della Morte – Parte 2 (2011).

Il regista britannico ha inoltre messo mano al mondo di Harry Potter, dirigendo i film della saga spin-off Animali fantastici e dove trovarli (2016), I crimini di Grindelwald (2018) e il più recente I segreti di Silente (2022).

Lo stesso regista lo ha dato ad intendere in una recente intervista, queste le sue parole in virgolettato:

“Sai che ti dico? Onestamente, non potevo, in alcun modo concepibile, essere coinvolto. La questione è semplice: ho trascorso molto tempo a Hogwarts, in quei corridoi e in quelle aule, ed è stata un’esperienza squisita che mi porterà dietro per sempre. Ma per quanto riguarda il tornare indietro e il fare un altro anno o due, dal canto mio sento di aver già dato. Trovarmi nel retro di un furgone con [il produttore] Lawrence [Grey] in Atlanta of Savannah, impegnato nello scrivere una storia, per me, è al momento più coinvolgente del pensieri di oltrepassare ancora i cancelli di Hogwarts.”