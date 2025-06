Harry Potter: Gary Oldman parla del nuovo adattamento HBO e del suo legame con la saga

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie televisiva di HBO ispirata ai romanzi di J.K. Rowling sta per debuttare, suscitando grande attesa tra i fan. Con un cast in fase di definizione, l’interesse si concentra su chi interpreterà i personaggi iconici della saga. Tra le voci più autorevoli c’è quella di Gary Oldman, noto per aver interpretato Sirius Black nei film. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sul futuro del franchise e sul suo desiderio di tornare in scena.

Gary Oldman e il suo legame con Harry Potter

Gary Oldman ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo di Harry Potter grazie al suo ruolo di Sirius Black, il padrino del protagonista. L’attore ha recentemente condiviso i suoi ricordi legati al set, rivelando quanto fosse affascinante lavorare con il regista Alfonso Cuarón. “È stato interessante lavorare con Alfonso Cuaron“, ha dichiarato Oldman, lodando il suo lavoro nel terzo film della saga. “Penso abbia fatto un lavoro spettacolare”. L’attore ricorda con affetto il suo primo incontro con Daniel Radcliffe, che all’epoca aveva solo undici anni, e descrive il cast come “delizioso, super intelligente e super talentuoso”. Questi ricordi evidenziano non solo la sua esperienza sul set, ma anche il forte legame che ha sviluppato con il franchise.

Il nuovo adattamento e le aspettative di Oldman

Con l’arrivo della nuova serie HBO, Oldman ha espresso curiosità riguardo alle scelte creative che verranno fatte. “La mia sensazione è che non coinvolgeranno nessuna delle persone vicine alla saga originale”, ha affermato, sottolineando la sua attesa per il risultato finale. L’attore ha anche notato che molte parti dei libri sono state tagliate nei film precedenti, suggerendo che ci sia ampio spazio per un adattamento più fedele. La sua apertura verso il nuovo progetto dimostra un interesse genuino per come la storia di Harry Potter verrà reinterpretata.

Il sogno di interpretare Silente

Oldman ha rivelato anche un desiderio personale: “Mi sarebbe piaciuto interpretare Silente“. Con l’attore John Lithgow già scelto per il ruolo del preside di Hogwarts, Oldman ha espresso la sua disponibilità a tornare nel franchise, affermando: “Andrei subito se mi chiamassero, ora ho l’età giusta per interpretarlo”. Questa affermazione mette in luce il suo attaccamento alla saga e il desiderio di contribuire ulteriormente alla sua evoluzione. Oldman ha anche riflettuto sul suo lavoro passato, ammettendo di aver fatto “un lavoro mediocre” nel franchise e di aver desiderato di approcciare il personaggio con una maggiore consapevolezza, come fece Alan Rickman con Severus Piton.

Un futuro incerto ma promettente

L’entusiasmo di Gary Oldman per il nuovo adattamento di Harry Potter è palpabile, e il suo desiderio di rientrare nel franchise offre uno spunto interessante per i fan. Sebbene il suo sogno di interpretare Silente possa non realizzarsi, le sue parole riflettono un amore duraturo per la saga e una volontà di rimanere parte di essa. Con l’uscita della serie HBO all’orizzonte, i fan possono solo immaginare come si svilupperà la storia e quali sorprese ci riserverà. La nostalgia per i film originali si mescola con l’attesa per le nuove avventure, rendendo questo momento cruciale per il mondo di Harry Potter.

