Harry Melling nel ruolo di Edgar Allen Poe in “The Pale Blue Eye” di Scott Cooper

l’ex allievo di “Harry Potter” interpretato dall’attore Harry Melling, si unisce a Christian Bale nel film “The Pale Blue Eye”.

The Pale Blue Eye: la trama del film del regista Scoot Cooper

Harry Melling sta continuando a conquistare titoli con i suoi progetti. Tra questi c’è quello in cui interpreterà il famoso autore Edgar Allan Poe in “The Pale Blue Eye” di Scott Cooper. Il regista di “The Hostiles” e “Out of the Furnace” si riunirà con Christian Bale per il mistero dell’omicidio, un progetto appassionato di Cooper che è in sviluppo da anni. Il film è basato sul romanzo giallo scritto da Louis Bayard e pubblicato nel 2006.

“The Pale Blue Eye” segue le vicende di un detective di New York in pensione (Bale) e di un giovane cadetto di nome Edgar Allan Poe (Melling). Stanno investendo in un apparente suicidio alla West Point Academy all’inizio del 19° secolo, mentre sempre più corpi si accumulano. Sembra il tipico film di omicidi: il vecchio detective stanco unisce le forze con il giovane esordiente brillante ma ingenuo per trovare l’assassino. Cooper ha dimostrato che può certamente reggere il confronto come regista, ed è sicuro di creare un gran film con un altrettanto buon cast.

Il sottovalutato Harry Melling

Questa è un’ottima opportunità per Harry Melling, che sta continuando a dimostrare di essere un alunno di Harry Potter sottovalutato da tenere d’occhio. Negli ultimi anni ha interpretato ruoli per adulti di alto profilo. Ha recitato nei successi di Netflix come “The Old Guard”, “The Ballad of Buster Scruggs” e “The Devil All the Time”. I fan probabilmente lo riconosceranno anche dalla miniserie dello scorso anno “La regina di scacchi” al fianco di Anya Taylor-Joy.

L’attore è anche apparso in un nuovo film uscito un paio di mesi fa chiamato “Say Your Prayers”, che segue due fratelli radicali cristiani che commettono un omicidio nella campagna inglese. I suoi altri progetti imminenti includono un film indipendente con Andrea Riseborough e Demi Moore chiamato “Please Baby Please”, così come “The Tragedy of Macbeth” di Joel Coen, in cui Melling interpreterà Malcolm nell’adattamento della commedia di Shakespeare.

Nessuna data di uscita è stata ancora fissata per “The Pale Blue Eye”, poiché il film entrerà in produzione entro la fine dell’anno.

Francesca Reale

10/06/2021