Harrison Ford con Ed Helms nel naufragio in “Burt Squire”

Harrison Ford e Ed Helms saranno i protagonisti di “Le miserabili avventure di Burt Squire a bordo della Horn High Yo” commedia su un naufragio per STXfilms.

Harrison Ford capitano affascinante

Secondo Variety, Harrison Ford reciterà insieme a Ed Helms nel film tratto da una storia vera dal titolo “Burt Squire”, incentrato sulla figura di un padre di famiglia (Helms) che sta vivendo una crisi di mezza età e decide di fare una vacanza in barca a vela, ma naufraga nell’Oceano Atlantico. Harrison Ford vestirà i panni di un capitano di mare affascinante ma sfrenato.

L’annuncio della produzione è stato dato lunedì da Adam Fogelson, presidente di STXfilms Motion Picture Group.

La sceneggiatura è stata affidata a Ben Bolea; mentre Mickey Liddell di LD Entertainment e Pete Shilaimon sono impegnati nella produzione con Kim Zubick. Michael Glassman di LD sarà il produttore esecutivo.

“Adoriamo questa storia e non vediamo l’ora di lavorare con Mickey e il team di LD e questo incredibile cast”, ha comunicato Fogelson “Non c’è nessuno migliore di Ed Helms per interpretare un ragazzo di tutti i giorni che viene afflitto da ogni sfortuna comica che la vita potrebbe lanciargli, e Harrison creerà un altro personaggio memorabile e iconico come un capitano di mare sconvolto. Invece di una commedia in viaggio, non vediamo l’ora di vedere questi improbabili amici in questa commedia marinara “.

Le ultime apparizioni di Ford ed Helms

Negli ultimi tempi Harrison Ford ha ripreso il ruolo di Han Solo nel franchise “Star Wars”, ha lavorato in “The Call of the Wild” per Amazon e in “Blade Runner 2049”, vestendo i panni di Rick Deckard. Tra i prossimi impegni dell’interprete segnaliamo “The Staircase” della Annapurna Television oltre a una nuova avventura di Indiana Jones. Harrison Ford è rappresentata da UTA.

Helms ha recentemente recitato in “Coffee and Kareem” e “Tag” di Netflix dopo aver lavorato in “The Office” nei panni di Andy Bernard e in “Una notte da leoni” come Stuart Price. Nel 2012, ha iniziato la sua attività di produttore, fondando con Falbo la Pacific Electric Picture Co., che ha un primo accordo con la Universal Television.

Nel 2017, Pacific Electric ha pubblicato lo speciale Comedy Central, “The Fake News with Ted Nelms”. Lo speciale è stato premiato con il Writers Guild of America Award per la migliore commedia / varietà speciale. Helms è rappresentato da UTA, Artists First e Schreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham.

Il film sarà supervisionato dai dirigenti di STXfilms Drew Simon e Spencer Ela.

20/10/2020