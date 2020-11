Halloween Kills: Jamie Lee Curtis definisce il film un capolavoro

L’attrice Jamie Lee Curtis protagonista della saga “Halloween” ha definito il sequel “Halloween Kills”, diretto da David Gordon Green e che uscirà nelle sale nel 2021, un capolavoro.

Halloween Kills: una saga senza tempo

Era il lontano 1978 quando usciva nelle sale “Halloween – La notte delle streghe” diretto da John Carpenter. Un film indipendente a basso budget che incassò 47 milioni di dollari nei soli Stati Uniti e diventò ben presto una pietra miliare del genere slasher, una tipologia di film horror nel quale l’antagonista è un assassino, spesso mascherato.

La protagonista del film era Jamie Lee Curtis e da allora ha recitato in cinque sequel della saga, incluso “Halloween Kills” la cui uscita è fissata per il 2021. In un’intervista per SiriusXM di Jess Cagle l’attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al film in uscita. L’attrice spiega che “Halloween Kills” è incentrato sull’analisi della diffusione del male e sugli effetti che questo viene a creare all’interno di una comunità. A differenza di altri film della saga, concentrati su rapporti intimi e singolari tra carnefice e preda, il nuovo film parlerà della folla, ovvero degli abitanti della cittadina di Haddonfield in Illinois, ambientazione della narrazione.

“E quindi è molto interessante perché si occupa di ciò che accade quando un trauma infetta un’intera comunità. E lo vediamo ovunque con il movimento Black Lives Matter”, in “Halloween Kills” c’è un “un gruppo ribollente di persone che si muovono attraverso la storia come un grande gruppo arrabbiato, è davvero, davvero, davvero intenso. È un capolavoro”, ha spiegato Jamie Lee Curtis, trovando nella pellicola dei riferimenti al periodo storico contemporaneo e in particolar modo ai movimenti di protesta Black Lives Matter.

Ma Jamie Lee Curtis non è stata l’unica a elogiare il film, si è espresso con termini molto simili anche il regista del film capostipite della saga John Carpenter: “È il film slasher per eccellenza”, ha spiegato al Fantasia Film Festival, “È così intenso […] mi stupisce persino quanto sia incredibile. [Il regista] David [Gordon Green] ha fatto un ottimo lavoro. Non vedo l’ora di vederlo”.

Chiara Canova

03/11/2020