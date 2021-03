Collider ha confermato che la vincitrice dell’Oscar Halle Berry sta tornando su Netflix, dove ha firmato per recitare al fianco di Mark Wahlberg nel thriller di spionaggio per colletti blu “Our Man From Jersey”.

Halle Berry nel Blue-Collar di Netflix

La cosa interessante di questa notizia sul casting è che il progetto è ancora senza un regista, e in genere a Berry piace sapere con chi sta lavorando, anche se è possibile che Netflix abbia gli occhi puntati su un regista e il loro accordo non sia ancora concluso. In ogni caso, la sceneggiatura proviene da David Guggenheim (Safe House), e sebbene i dettagli della trama siano tenuti nascosti, “Our Man From Jersey” è descritto come un film di spionaggio sulla scia di James Bond, anche se con un protagonista operaio.

Wahlberg e il suo collaboratore di lunga data Stephen Levinson stanno producendo il film, che li riporta su Netflix dopo “Spenser Confidential”. Anche se l’eroe proviene dal New Jersey, il film sarà girato a Londra all’inizio del prossimo anno. Netflix ha recentemente acquisito il debutto alla regia di Berry “Bruised”, che uscirà sullo streamer entro la fine dell’anno, e Berry ha anche firmato per recitare nel suo film di fantascienza “The Mothership”.

Una veterana dei film d’azione

Berry non è estranea ai film di spionaggio o alle stravaganze d’azione, avendo interpretato Jinx nel film di James Bond “”Die Another Day” accanto a 007 di Pierce Brosnan. Ha anche interpretato Storm nel franchise degli X-Men e recentemente ha recitato insieme a Keanu Reeves e a due feroci pastori tedeschi in “John Wick: Capitolo 3 – Parabellum”. Berry sarà presto vista nel film di fantascienza di Roland Emmerich “Moonfall” e, purtroppo, rimane l’unica donna nera ad aver vinto l’Oscar come migliore attrice grazie al suo ruolo nel dramma del 2002 “Monster’s Ball.

Potrei non sapere se Berry interpreta la partner/rivale/innamorata di Wahlberg in “Our Man From Jersey”, ma mi piace il loro accoppiamento sulla carta e non vedo l’ora di vedere chi Netflix assume per dirigere questo film, che potrebbe benissimo essere come uno dei titoli più visti dello streamer. Pronostico basato anche sulla risposta a “Spenser Confidential”, che non presentava un co-protagonista di serie A in rotta per collezionare 85 milioni di visualizzazioni sbalorditive.

Maria Bruna Moliterni

24 ⁄ 03 ⁄ 2021