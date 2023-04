Halle Bailey racconta le difficoltà del ruolo di Ariel in “La Sirenetta”

Halle Bailey ha rivelato che diventare la Principessa Ariel per il live action de La Sirenetta della Disney ha richiesto fino a 13 ore di riprese in acqua in alcuni giorni di riprese sul set, come ha dichiarato in un nuovo profilo della rivista Edition. Il film, diretto da Rob Marshall, regista di Chicago e Into the Woods, ha utilizzato vasche d’acqua pratiche e effetti visivi per creare estese sequenze sottomarine per il film.

Mi sono spinta più lontano di quanto abbia mai fatto nella vita”, ha detto Bailey alla pubblicazione a proposito di trascorrere alcuni giorni sul set in acqua per 13 ore. “E sento che il messaggio di [Ariel] era sapere che l’hai sempre avuto dentro di te.

Bailey ha anche detto alla rivista che la sua versione in live action de La Sirenetta metterà una nuova prospettiva al classico racconto. Il film d’animazione della Disney del 1989 ha ricevuto critiche negli ultimi anni a causa del suo racconto, in cui Ariel vuole andare nel mondo della superficie solo perché si è innamorata del principe Eric.

“Sono davvero entusiasta per la mia versione del film perché abbiamo sicuramente cambiato quella prospettiva di voler lasciare l’oceano solo per un ragazzo”, ha detto Bailey. “È molto più grande di così. Riguarda se stessa, il suo scopo, la sua libertà, la sua vita e quello che vuole”.

“Come donne siamo incredibili, siamo indipendenti, siamo moderne, siamo tutto e oltre”, ha aggiunto. “E sono contenta che la Disney stia aggiornando alcuni di quei temi”.

La nuova Sirenetta vede anche Jonah Hauer-King nei panni del Principe Eric, Melissa McCarthy in quelli di Ursula, Javier Bardem in quelli del Re Tritone e Noma Dumezweni in quelli della Regina Selina. Il cast di doppiaggio include Jacob Tremblay nel ruolo di Flounder, Daveed Diggs in quello di Sebastian e Awkwafina in quello di Scuttle.