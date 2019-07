Halle Bailey nuova Sirenetta per il live Action Disney

L’ambito ruolo di protagonista del live action “La Sirenetta” andrà alla giovane cantante Halle Bailey.

Halle Bayley diventa Ariel per il remake in live action

La giovane attrice e cantante Halle Bayley si è aggiudicata la parte di Ariel nel live action “La Sirenetta”. Il film, diretto da Rob Marshall, prevede la presenza di Jacob Tremblay, nel ruolo del pesciolino Flounder, e di Awkwafina in quello del gabbiano Scuttle. Le trattative per il ruolo della strega del mare Ursula, con Melissa McCarthy sono ancora in corso.

Halle è alla sua seconda esperienza di recitazione. “La Sirenetta” sarà il suo primo importante ingaggio da protagonista.

Halle ha recitato in alcuni episodi de “L’ultima vacanza” e “Grown-ish”, quindi la sorpresa di essere stata selezionata come protagonista è stata grande sia perchè la Bailey non è celebre a livello internazionale, sia perchè è di colore!

Il commento di Marshall e stato: «Dopo una lunga ricerca, era abbondantemente chiaro che Halle possedesse quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza – più una grandiosa voce mentre canta –, tutte caratteristiche e qualità necessarie per interpretare questo iconico ruolo».

La sceneggiatura è firmata da David Magee, mentre la bozza iniziale era stata firmata da Jane Goldman.

I produttori sono Marc Platt, lo stesso regista Rob Marshall, John DeLuca e Lin Manuel Miranda.

Lin Manuel Miranda si occuperà anche della creazione dei nuovi brani musicali in collaborazione con Alan Menken.

Halle Bailey, insieme alla sorella, aveva vinto il concorso Next BIG Thing di Radio Disney, organizzato proprio dalla Disney e si erano esibite all‘America the Beautiful prima del Super Bowl.

Attendiamo notizie sugli altri membri del cast.

Stefania Catalano

04/07/2019