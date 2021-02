Hailee Steinfeld nella serie TV Marvel “Hawkeye”

Hailee Steinfeld interpreterà Kate Bishop nella serie TV dei Marvel Studios “Hawkeye”.

Hailee Steinfeld si unisce al mondo Marvel grazie a Finn Jones

Hailee Steinfeld ha deciso di entrare a far parte del mondo Marvel sotto il caldo consiglio di Finn Jones. I due sono stati co-protagonisti nella seconda stagione della serie Apple TV + “Dickinson”. E’ stato proprio durante le riprese della serie che Finn ha incoraggiato Hailee a unirsi al Marvel Cinematic Universe. Così la giovane attrice si è ritrovata nel bel mezzo dell’audizione per “Hawkeye”.

Finn Jones racconta a Digital Spy di come ha esortato Hailee Steinfeld ad entrare a far parte dell’Universo Marvel. “Dire che hai fatto parte del mondo Marvel è una cosa meravigliosa! La Marvel si prende cura dei suoi attori con tanta attenzione. È un universo amato da così tante persone. Interpretare un supereroe è un’esperienza davvero molto stimolante e gratificante.”

“È meraviglioso vedere che ora è in quel mondo. Non vedo l’ora di vederla in “Hawkeye”. Penso che sarà fantastica.”, ha continuato Jones. “Penso che sia un casting meraviglioso, e spero che continui ad avere la sua serie e il suo franchise cinematografico, perché se lo merita. È un’artista così straordinaria – e un grande contributo all’Universo Marvel”.

Finn Jones: la star di Iron Fist

Finn Jones ha interpretato Danny Rand in “Iron Fist”, ma la serie purtroppo è finita bruscamente da quando Netflix ha deciso di tagliare i ponti con le serie TV Marvel. Così Finn è stato costretto a mettere un punto al suo ruolo da eroe, seppure sia stato difficile accettare una fine così prematura.

Nonostante il duro colpo Finn conserva un ricordo molto positivo della sua collaborazione con la Marvel. Di sicuro avrebbe preferito restare in quel mondo, ma si è dovuto dedicare ad altro, come al ruolo da protagonista in “Dickinson”. Esortando Hailee a lanciarsi in una nuova esperienza con la Marvel, Finn ha mostrato forte gratitudine all’Universo Marvel e un estremo spirito di condivisone.

