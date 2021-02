Guy Ritchie dirige “Ministry of Ungentalemanly Warfare”

“Ministry of Ungentalemanly Warefare” sarà diretto da Guy Ritchie e prodotto da Jerry Bruckheimer. Si tratta di un film incentrato sulla prima unità operativa nera della Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Ministry of Ungentlemanly Warfare” e l’Unità Operativa Nera

Il film è basato sul libro di Damien Lewis “Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Burn and Gave Birth to Modern Black Ops”, ed è in lavorazione alla Paramount dal 2015, quando lo studio ha acquisito i diritti per la prima volta. L’ultima bozza della sceneggiatura è stata scritta da Arash Amel, che ricordiamo per “A Private War”. Invece, Paul Tamasy ed Eric Johnson di The Fighter si erano occupati una bozza precedente.