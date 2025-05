Guy Ritchie e M. Night Shyamalan: due registi a confronto tra cult e critica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è spesso caratterizzato da registi che, nonostante le differenze stilistiche e tematiche, si trovano a condividere percorsi simili. Guy Ritchie e M. Night Shyamalan sono due nomi emblematici di questa dinamica. Entrambi oscillano tra l’essere considerati autori di culto e bersagli della critica, a causa della loro produzione discontinua. Negli ultimi anni, Ritchie ha incrementato la sua attività, realizzando due film all’anno e dedicandosi anche alla televisione. Tuttavia, questa prolificità ha avuto un impatto sulla qualità delle sue opere. Il suo ultimo progetto, “Fountain of Youth – L’eterna giovinezza“, rappresenta un tentativo di esplorare nuovi territori, abbandonando temporaneamente i suoi consueti film di genere crime e action.

Un’avventura familiare tra arte e mistero

“Fountain of Youth” si presenta come un film d’avventura per famiglie, richiamando alla mente saghe iconiche come quella di Indiana Jones e pellicole classiche come “All’inseguimento della pietra verde” e “Il gioiello del Nilo“. La trama ruota attorno ai fratelli Luke e Charlotte Purdue , figli di un noto esperto d’arte. Entrambi hanno scelto di seguire le orme del padre, con Charlotte che lavora come curatrice alla National Gallery di Londra e Luke che si dedica alla ricerca di opere d’arte. La storia si infittisce quando Luke viene incaricato di trovare la leggendaria Fonte della Giovinezza, capace di conferire poteri straordinari a chi ne beve l’acqua. Questa missione porterà i due protagonisti in un’avventura mozzafiato che li condurrà fino in Egitto, nel cuore delle Piramidi.

Ingredienti familiari in una sceneggiatura poco originale

La sceneggiatura di James Vanderbilt si propone di mescolare elementi già visti in altri film, creando una storia che si basa sulla moda dell’archeologia d’assalto e sugli enigmi custoditi nelle opere d’arte. Con un tesoro da scoprire, protagonisti affascinanti e location esotiche, il film sembra promettere un intrattenimento di qualità. Tuttavia, nonostante le premesse, “Fountain of Youth” non riesce a decollare come ci si aspetterebbe. La sensazione di déjà vu accompagna lo spettatore durante la visione, rendendo difficile immergersi completamente nella narrazione. L’inizio, che vede Krasinski impegnato in un inseguimento ad alta velocità per le strade di Bangkok, è senza dubbio accattivante e ben realizzato, ma non basta a mantenere alta l’attenzione per tutta la durata del film.

Problemi di casting e mancanza di chimica

Nonostante un cast di star, “Fountain of Youth” presenta alcune problematiche che ne compromettono la fruibilità. John Krasinski interpreta un eroe scavezzacollo, ma la vera nota dolente è la scelta di Natalie Portman nel ruolo di Charlotte. La sua interpretazione, pur essendo di alto livello, sembra non adattarsi al tono del film, creando una dissonanza che penalizza l’intera esperienza. La decisione di rappresentare i due protagonisti come fratelli, piuttosto che come una coppia romantica, limita ulteriormente lo sviluppo della trama, privandola di quel calore e di quella tensione che ci si aspetterebbe in un’avventura di questo tipo. Inoltre, il personaggio di Charlotte è ulteriormente appesantito dalla presenza di un figlio tredicenne, che non aggiunge valore alla storia.

Un mistero poco avvincente e una narrazione farraginosa

La ricerca della Fonte della Giovinezza, fulcro della trama, si sviluppa attraverso passaggi complessi e poco coinvolgenti. La sceneggiatura include riferimenti a opere d’arte celebri e a un’edizione della Bibbia Cattiva, ma il tutto risulta eccessivamente elaborato e farraginoso. I momenti di stasi, causati da spiegazioni eccessive e tirate erudite, rallentano il ritmo del film, rendendo difficile mantenere l’attenzione. Anche le scene d’azione, pur essendo ben coreografate, non riescono a risollevare il film da una pesantezza generale che lo accompagna. La mancanza di un vero e proprio coinvolgimento emotivo nei confronti dei personaggi rende difficile per lo spettatore immergersi nella storia, lasciando un senso di insoddisfazione al termine della visione.

