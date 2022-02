Guy Ritchie: al via le riprese dell’action thriller con Jake Gyllenhaal

Sono iniziate ad Alicante, in Spagna, le riprese del thriller d’azione ancora senza titolo di Guy Ritchie, interpretato dal candidato all’Oscar Jake Gyllenhaal. Dar Salim, Alexander Ludwig, Antony Starr, Emily Beecham si sono uniti al cast.

Guy Ritchie dirige Jake Gyllenhaal in Spagna

Non abbiamo ancora un titolo per il film diretto da Guy RItchie, le cui riprese sono appena partite ad Alicante. Accanto a Gyllenhaal c’è Dar Salim (“Warrior”) nei panni di Ahmed, l’interprete afgano locale che lavora per l’esercito americano che rischia la vita per salvare il sergente Kinley interpretato da Gyllenhaal.

Si sono uniti al cast anche Alexander Ludwig (“The Hunger Games”), Antony Starr (“The Boys”), Jason Wong (“The Gentleman”), Bobby Schofield (“Anne”), Sean Sagar (“The Gentlemen”) ed Emily Beecham (“Crudelia”).

Gyllenhaal veste i panni del sergente in missione in Afghanistan, supportato dall’interprete locale di nome Ahmed. Quando la loro unità cade in un’imboscata di pattuglia, Kinley e Ahmed sono gli unici sopravvissuti. I due hanno i combattenti nemici alle calcagna, e Ahmed rischia la propria vita per portare in salvo Kinley, che è rimasto ferito, attraverso miglia di terreno estenuante. Tornato sul suolo statunitense, Kinley viene a sapere che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato concesso il passaggio in America come promesso. Determinato a proteggere il suo amico e ripagare il suo debito, Kinley torna nella zona di guerra per recuperare quello che per lui è diventato un amico e la sua famiglia prima che le milizie locali li raggiungano.

Cast tecnico

Ritchie dirige il film a partire da una sceneggiatura scritta insieme a Ivan Atkinson e Marn Davies. Ritchie e Atkinson produrranno insieme a Josh Berger e John Friedberg di STXfilms. Olga Filipuk (di Kinopoisk di proprietà di Yandex) e Samantha Waite sono i produttori esecutivi.

Come abbiamo precedentemente rivelato , STX si sta occupando delle vendite e gli accordi sono stati tagliati con MGM per gli acquirenti domestici e Amazon Prime e locali per la distribuzione internazionale.

Dar Salim è rappresentato da Emptage Hallett e Buchwald. Alexander Ludwig è rappresentato da Untitled Entertainment e UTA. Antony Starr è rappresentato da UTA e Impression Entertainment. Jason Wong è rappresentato da 42 e Neon Kite. Sean Sagar è rappresentato da 42 e Luber Roklin Entertainment. Bobby Schofield è rappresentato da Lou Coulson Associates. Emily Beecham è rappresentata da Accelerate Management, Seven Summits Management, ICM Partners e Goodman, Genow.

Roberta Rosella

04/02/2022