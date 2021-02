Secondo quanto riportato da Deadline Guy Pearce entra a far parte di “Mare Of Easttown”, serie limitata della HBO, riunendosi con Kate Winslet.

Guy Pearce e Kate Winslet di nuovo insieme

Un decennio dopo che Kate Winslet e Guy Pearce hanno recitato insieme nella miniserie della HBO “Mildred Pierce”, i due attori tornano a lavorare su un altro progetto di lunga durata presso la stessa rete.

Pearce è stato scelto per recitare accanto a Winslet in “Mare of Easttown”, la serie della HBO incentrata sulla famiglia e la comunità, co-prodotta insieme a wiip. Sostituisce Ben Miles, che era stato originariamente scelto per il ruolo ma ha lasciato a causa di conflitti di programmazione più di un anno fa.

Scritta da Brad Inglesby e diretta da Craig Zobel, “Mare of Easttown” vede Winslet nei panni di Mare Sheehan. Una detective della Pennsylvania in una piccola città la cui vita si sgretola intorno a lei mentre indaga su un omicidio locale.

Un binomio promettente per la HBO

Pearce interpreta Richard Ryan, un professore di scrittura creativa in visita nella cittadina. Ha scritto un romanzo promettente che ha vinto il National Book Award 25 anni prima, ma non ha saputo essere all’altezza delle aspettative.

Il cast include anche Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny, David Denman, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett e Neal Huff.

Inglesby, è lo showrunner, Winslet e Zobel sono i produttori esecutivi con Gavin O’Connor, Gordon Gray attraverso Mayhem Pictures e Paul Lee e Mark Roybal per wiip.

Winslet e Pearce hanno vinto entrambi gli Emmy Awards per “Mildred Pierce” della HBO, che ha ottenuto un totale di cinque Emmy. Il binomio attoriale è quindi foriero di successo e sicuramente sarà un ulteriore incentivo per il grande pubblico ad appassionarsi a questa nuova serie.

Maria Bruna Moliterni

10/ 02/ 2021