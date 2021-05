Gunpowder Milkshake, il trailer del nuovo esplosivo action

Lena Headey e Karen Gillan sono una coppia di assassine madre-figlia in “Gunpowder Milkshake”

“Gunpowder Milkshake” ha finalmente un trailer, che riunisce tre generazioni di assassini in una notte esplosiva. Interpretato da Lena Headey e Karen Gillan nei panni di una coppia di assassine madre-figlia, il trailer ci lascia molte sensazioni alla “John Wick“, con l’aspettativa di un altro film d’azione epico in arrivo su Netflix questo luglio.

Il trailer ci svela anche i personaggi delle tre Bibliotecarie, parte della sorellanza degli assassini, interpretate da Angela Bassett, Carla Gugino e Michelle Yeoh. Vedremo anche Paul Giamatti nei panni di Nathan, il capo dello Studio che la sorellanza deve eliminare per tenere al sicuro il bambino.

Di seguito trailer e trama ufficiale:

“Sam aveva solo 12 anni quando sua madre Scarlet, un’assassina d’elite, fu costretta ad abbandonarla. Sam è stata allevata da The Firm, lo spietato sindacato criminale per cui lavorava sua madre. Ora, 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme di sua madre ed è diventata una feroce killer. Ma quando un lavoro ad alto rischio va storto, Sam deve scegliere tra servire The Firm o proteggere la vita di una bambina innocente di 8 anni: Emily. Con un bersaglio sulla schiena, Sam ha una sola possibilità di sopravvivere: riunirsi a sua madre e ai suoi letali soci, i Bibliotecari. Queste tre generazioni di donne devono ora imparare a fidarsi l’una dell’altra, resistere a The Firm e al loro esercito di scagnozzi e scatenare l’inferno contro coloro che potrebbero prendere tutto da loro “.