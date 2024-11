Guillermo Mariotto in lacrime a Ballando: l’emozione di Federica Nargi conquista il giudice

Nella serata di sabato 23 novembre, la nona puntata di “Ballando con le Stelle” ha regalato momenti di intensa emozione, culminati in una reazione insolitamente commossa di Guillermo Mariotto. L’esibizione di Federica Nargi, in particolare, ha toccato le corde più profonde del giudice, scatenando in lui un pianto che non è passato inosservato ai telespettatori e ai presenti in studio. Con una valutazione che ha portato la concorrente al primo posto della classifica, l’interpretazione di Nargi è stata tanto apprezzata quanto carica di significato per Mariotto, il quale ha condiviso con il pubblico il ricordo della sua terra d’origine, il Venezuela.

L’esibizione che ha commosso

Durante la trasmissione, Federica Nargi ha presentato un’esibizione di salsa che ha catturato l’attenzione di tutti i giudici. Al termine della performance, la conduttrice Milly Carlucci ha chiesto a Nargi di descrivere il suo ballo, a cui la concorrente ha risposto, sottolineando l’importanza della musica e del ritmo appresi nel corso del programma. Ma non sono state solo le parole di Nargi a risuonare, bensì anche l’interpretazione coinvolgente e il costume scintillante che l’hanno resa protagonista della serata. Fabio Canino, uno dei giudici, ha lodato Federica per il suo talento e il suo aspetto inusuale, paragonando la performance a un vero e proprio film. Anche Selvaggia Lucarelli ha elogiato l’esibizione, facendo notare con una punta di ironia che la bravura degli insegnanti di danza sembrava superflua in quel momento.

Tuttavia, l’apice delle emozioni è arrivato quando Guillermo Mariotto, visibilmente commosso, ha avuto una reazione inaspettata. Tra lacrime e parole spezzate, il giudice ha chiarito che l’esibizione di Nargi lo ha riportato alla mente i ricordi della sua gioventù e del Venezuela, dove il mondo della bellezza sfilava con grazia e talento.

Guillermo Mariotto e la nostalgia per il Venezuela

Il giudice, visibilmente emozionato, ha condiviso il suo dolore a Milly Carlucci e agli altri presenti, rivelando che Federica Nargi gli ha fatto percepire in modo intenso la nostalgia per la sua patria. Con frasi cariche di affetto, ha sottolineato che, guardando Nargi, vedeva rievocati i ricordi delle Miss Venezuela, icone di bellezza e talento che hanno rappresentato il suo paese con orgoglio. “Fede, hai fatto piangere Guillermo Mariotto,” ha esclamato Milly, cercando di far luce sulla forte reazione del giurato.

Mariotto, tra le lacrime, ha affermato: “Tu sembri Miss Universo,” esprimendo il desiderio di ritornare a casa e di rivedere le persone e i luoghi a lui cari, che non visita da tempo. In un momento di fragilità, Nargi si è avvicinata per abbracciare il giudice, cercando di consolarlo e di sdrammatizzare la situazione. La replica scoppiettante di Selvaggia Lucarelli, che ha ribattuto con ironia, affermando che Nargi è “di Tor Bella Monaca,” ha creato un momento di leggerezza che ha interrotto la carica emotiva del momento.

La classifica di Ballando con le stelle

Il pathos dell’esibizione di Federica Nargi ha avuto anche un riscontro concreto nella classifica della serata. Con un punteggio di 30 punti, la concorrente ha raggiunto il primo posto, precedendo con decisione le altre partecipanti. A seguire, al secondo posto troviamo la nuotatrice Federica Pellegrini, che ha dimostrato sul palco le sue doti artistiche, e al terzo posto Luca Barbareschi, che ha saputo catturare l’attenzione con una performance di grande impatto.

La serata ha dimostrato come l’arte della danza possa superare barriere e far emergere sentimenti profondi, traendo dalla bellezza del movimento e dalle esperienze personali dei concorrenti elementi di grande forza comunicativa. I momenti di commozione, come quello di Guillermo Mariotto, rappresentano un aspetto fondamentale di “Ballando con le Stelle“, rivelando la vulnerabilità e la passione che circondano il mondo della danza e dello spettacolo.