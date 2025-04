Guillermo del Toro svela il suo Frankenstein: Oscar Isaac protagonista in arrivo su Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un nuovo adattamento di Frankenstein, diretto da Guillermo del Toro, si prepara a debuttare su Netflix a novembre 2025. Questa attesa versione del classico di Mary Shelley promette di portare sullo schermo una narrazione ricca di emozioni e riflessioni sul tema della creazione e della responsabilità. Con un cast di attori di spicco, tra cui Oscar Isaac, il film si preannuncia come uno dei titoli più attesi della stagione.

Il cast e la produzione del film

Guillermo del Toro, noto per il suo stile visivo unico e le sue storie avvincenti, ha scritto, diretto e prodotto questo nuovo progetto, affiancato da J. Miles Dale e Scott Stuber. Oscar Isaac interpreta il ruolo di Victor Frankenstein, lo scienziato che, spinto dalla sua ambizione, crea una creatura durante un esperimento che sfugge al suo controllo. Al fianco di Isaac, il film presenta un cast di talenti emergenti e affermati, tra cui Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance e Christoph Waltz. La scelta di Isaac per il ruolo principale è stata accolta con entusiasmo, dato il suo talento e la sua capacità di portare profondità ai personaggi.

La trama di Frankenstein

La storia di Frankenstein, che ha affascinato lettori e spettatori per generazioni, viene riproposta in una nuova luce. Victor Frankenstein, un brillante scienziato, si avventura in un esperimento audace che lo porta a creare una creatura, dando vita a una serie di eventi che culminano in un tragico destino. Questo racconto non è solo una semplice storia di orrore, ma esplora anche temi complessi come l’isolamento, la ricerca di identità e le conseguenze delle proprie azioni. Del Toro ha dichiarato che la sua interpretazione di Frankenstein è profondamente personale, riflettendo le sue esperienze e le sue emozioni nel corso degli anni.

La visione di Guillermo del Toro

Durante l’evento “Next on Netflix” tenutosi a gennaio, Guillermo del Toro ha condiviso il suo legame speciale con la storia di Frankenstein. Ha rivelato di aver pensato a questo progetto fin da bambino, esprimendo il desiderio di realizzarlo per oltre due decenni. Il regista ha descritto il personaggio di Frankenstein come un elemento che si è fuso con la sua anima, rendendo questo film un’autobiografia in un certo senso. La sua passione per la storia e il suo approccio artistico promettono di offrire una visione unica e coinvolgente del classico di Mary Shelley.

La creatura e il suo interprete

Il ruolo della creatura, inizialmente destinato ad Andrew Garfield, è stato infine affidato a Jacob Elordi. Garfield ha dovuto rinunciare al progetto a causa di impegni lavorativi, ma ha espresso il suo rammarico per non poter partecipare. Elordi, noto per le sue performance in produzioni recenti, porta una freschezza al personaggio, e la sua interpretazione sarà fondamentale per il successo del film. La scelta di un giovane attore come Elordi potrebbe anche riflettere l’intenzione di del Toro di dare nuova vita a un personaggio iconico, rendendolo accessibile a una nuova generazione di spettatori.

Aspettative e futuro del film

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita precisa, il mese di novembre 2025 è atteso con grande anticipazione. La possibilità di un ritorno di Guillermo del Toro alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha già trionfato nel 2017 con “La forma dell’acqua“, aggiunge ulteriore interesse al progetto. Con un cast di alto livello e una visione artistica distintiva, il Frankenstein di del Toro si preannuncia come un’esperienza cinematografica imperdibile, capace di catturare l’attenzione di un pubblico vasto e variegato.

