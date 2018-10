Guillermo del Toro: regista di “Pinocchio” per Netflix

Guillermo del Toro è pronto a iniziare il suo lavoro per il lungometraggio animato “Pinocchio”, adattamento dell’omonima opera di Carlo Collodi. La pellicola sarà realizzata in collaborazione con Netflix.

Guillermo del Toro: firma una nuova versione della classica fiaba “Pinocchio”

Dopo aver parlato del progetto per diversi anni, finalmente Guillermo del Toro è pronto ad iniziare la lavorazione del suo “Pinocchio”, un film originale Netflix ma soprattutto come aveva precedentemente dichiarato l’artista si tratta di un progetto che ha cuore da tutta la vita.

“Pinocchi” nella versione pensata da del Toro sarà un musical realizzato in stop motion, di cui il regista Premio Oscar firmerà anche la sceneggiatura e la produzione.

Guillermo del Toro torna dietro la macchina da presa firmando il suo primo lungometraggio animato, dopo il successo del 2017 della pellicola “La forma dell’acqua“, vincitrice di quattro premi Oscar agli ultimi Academy Awards, tra cui Miglior Regia e Miglior Film.

Il regista ha dichiarato che “Nessuna forma d’arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro più dell’animazione, ma soprattutto, nessun personaggio ha mai avuto una profonda connessione con me quanto Pinocchio. In questa mia versione di questa fiaba classica, il burattino rappresenta un’anima innocente con un padre menefreghista, che si perde in un mondo che non è in grado di comprendere. Si imbarca in una straordinaria avventura che lo lascia con una comprensione profonda sia di suo padre che del mondo reale. Ho voluto realizzare questo film da sempre.”

Insieme a del Toro, il film verrà prodotto da Lisa Henson, Alex Bulkley di ShadowMachine, Corey Campodonico e Gary Ungar di Exile Entertainment mentre, Blanca Lista sarà la co-produttrice e Patrick McHale sarà il co-sceneggiatore.

Questo nuovo progetto segna un momento chiave nella già consolidata relazione tra Netflix e Guillermo del Toro. Infatti, ricordiamo che il il celebre regista aveva già realizzato per la piattaforma streaming la trilogia di DreamWorks “Tales of Arcadia”, con il primo capitolo “Trollhunters”, vincitore di diversi premi Emmy, mentre, il secondo “3Below”, che verrà trasmesso a partire dal 21 dicembre 2018.

Chiara Broglietti

23/10/2018