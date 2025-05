Guida completa ai film Marvel: ordine di visione e anticipazioni sulle nuove fasi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Marvel Cinematic Universe ha rivoluzionato il panorama cinematografico dal suo esordio nel 2008 con “Iron Man“. Questo vasto universo narrativo comprende non solo una serie di film di successo, ma anche numerose serie televisive e animate, creando un intricato tessuto di storie e personaggi. Con l’evoluzione delle fasi, il pubblico ha assistito a un’espansione continua, culminata nella Fase 4 e ora proiettata verso le attese Fasi 5 e 6. Questo articolo offre una panoramica dettagliata sull’ordine di visione dei film e delle serie, insieme a uno sguardo alle novità in arrivo.

La saga dell’infinito: le origini del MCU

La Fase 1 del Marvel Cinematic Universe ha segnato l’inizio della Saga dell’Infinito, introducendo personaggi iconici e gettando le basi per le avventure future. Il primo film, “Iron Man“, ha presentato Tony Stark, un miliardario geniale che diventa un supereroe. A questo sono seguiti “L’Incredibile Hulk“, “Iron Man 2“, “Thor“, “Captain America: Il Primo Vendicatore” e “Avengers“, che ha unito per la prima volta i vari eroi in un’unica avventura. Ogni film ha contribuito a costruire un mondo coeso, con rimandi e collegamenti che hanno mantenuto alta l’attenzione del pubblico.

La Fase 2 ha continuato a espandere questo universo, introducendo nuovi personaggi e approfondendo le storie di quelli già noti. Film come “Guardiani della Galassia” e “Ant-Man” hanno portato freschezza e umorismo, mentre “Avengers: Age of Ultron” ha messo in evidenza le sfide e i conflitti interni tra i supereroi. La Fase 3 ha raggiunto il culmine con “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame“, che hanno visto la lotta finale contro Thanos e il sacrificio di molti eroi. Questo capitolo si è concluso con “Spider-Man: Far From Home“, che ha esplorato le conseguenze degli eventi catastrofici.

La fase del multiverso: un nuovo inizio

La Fase 4 ha segnato un cambiamento significativo, introducendo la Saga del Multiverso. Con film come “Black Widow” e “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli“, Marvel ha ampliato il suo repertorio, esplorando nuove storie e personaggi. Le serie televisive come “WandaVision“, “Loki” e “What If…?” hanno offerto approfondimenti unici, arricchendo la narrazione complessiva e permettendo ai fan di esplorare diverse dimensioni e realtà alternative.

La conclusione della Fase 4 è avvenuta con “Black Panther: Wakanda Forever“, un tributo al compianto Chadwick Boseman e un’esplorazione del mondo di Wakanda. Questo film ha anche preparato il terreno per le future avventure, collegandosi a eventi più ampi che si svilupperanno nelle fasi successive.

La fase 5: nuovi eroi e ritorni attesi

La Fase 5 è iniziata con “Ant-Man and The Wasp: Quantumania“, che ha portato il pubblico nel regno quantico, seguito da “Guardiani della Galassia Vol. 3” e “The Marvels“. Questi film continuano a sviluppare le storie dei personaggi già noti, mentre “Deadpool & Wolverine” segna il ritorno di personaggi amati in un contesto nuovo e audace. La Fase 5 riporta anche la trama principale degli Avengers con “Captain America: Brave New World“, promettendo nuove avventure e conflitti.

Un altro titolo atteso è “Thunderbolts“, che riunisce anti-eroi e personaggi già visti nel MCU, come Yelena Belova e Bucky Barnes. La serie “Ironheart” introduce Riri Williams, un nuovo personaggio che si propone di diventare l’erede di Tony Stark, ampliando ulteriormente il panorama dei supereroi.

La fase 6: anticipazioni e nuovi sviluppi

La Fase 6 si preannuncia ricca di novità, a partire da “I Fantastici Quattro: Gli Inizi“, previsto per l’estate del 2025. Questo film segnerà l’ingresso di uno dei gruppi di supereroi più iconici nel MCU, con un cast di attori di grande richiamo. Successivamente, i fan possono aspettarsi “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars“, che promettono di riportare l’azione corale e il dramma che hanno caratterizzato le precedenti avventure degli Avengers.

Inoltre, sono in arrivo diverse serie su Disney+, tra cui “Eyes of Wakanda“, “Marvel Zombies” e “Wonder Man“, che arricchiranno ulteriormente l’universo narrativo. Tuttavia, “Blade” sembra essere stato messo in pausa, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Ordine di visione: come seguire il MCU

Per chi desidera immergersi nel Marvel Cinematic Universe, è fondamentale seguire un ordine di visione che tenga conto sia della data di uscita che della cronologia degli eventi. Di seguito, un elenco dei film e delle serie suddivisi per fase, per facilitare la visione e garantire un’esperienza completa.

Fase 1

Iron Man

L’Incredibile Hulk

Iron Man 2

Thor

Captain America: Il Primo Vendicatore

Avengers

Fase 2

Iron Man 3

Thor: The Dark World

Captain America: The Winter Soldier

Guardiani della Galassia

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Fase 3

Captain America: Civil War

Doctor Strange

Guardiani della Galassia Vol. 2

Spider-Man: Homecoming

Thor: Ragnarok

Black Panther

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Captain Marvel

Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home

Fase 4

WandaVision – serie

– serie The Falcon and the Winter Soldier – serie

– serie Loki – serie

– serie Black Widow

What If…? – serie

– serie Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Eternals

Hawkeye – serie

– serie Spider-Man: No Way Home

Moon Knight – serie

– serie Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Ms. Marvel – serie

– serie Thor: Love and Thunder

She-Hulk: Attorney at Law – serie

– serie Black Panther: Wakanda Forever

Fase 5

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Guardiani della Galassia Vol. 3

Secret Invasion – serie

– serie Loki – serie

– serie The Marvels

What If…? – serie

– serie Echo – serie

– serie Deadpool & Wolverine

Agatha: All Along – serie

– serie Captain America: Brave New World

Daredevil: Rinascita – serie

– serie Thunderbolts

Ironheart – serie

Fase 6

I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Eyes of Wakanda – serie

– serie Marvel Zombies – serie

– serie Wonder Man – serie

– serie Avengers: Doomsday

Spider-Man: Brand New Day

Avengers: Secret Wars

Con questa guida, gli appassionati possono prepararsi a vivere ogni avventura del Marvel Cinematic Universe, seguendo le storie dei loro eroi preferiti e scoprendo le nuove emozionanti trame che stanno per arrivare.

