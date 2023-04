Guarda ora il trailer di Shake, la nuova serie young adult in esclusiva su RaiPlay dal 14 aprile

Shake è la nuova serie young adult che sbarcherà sulla piattaforma RaiPlay a partire dal 14 aprile. Dopo il grande successo di Mare Fuori, arriva quindi il teen drama ispirato all’Otello di Shakespeare. Shake è quindi la nuova serie che parla alle giovani generazioni, da una produzione Lucky Red in collaborazione con Rai Fiction. Sarà composta da 8 puntate da 25 minuti ciascuna.

Diretta da Giulia Gandini, scritta e creata da Gianluca Bernardini, Carolina Cavalli, Caterina Salvatori, Shake vanta un cast di giovani talenti: Jason Prempeh, Giulia Fazzini , Giada Di Palma, Alessandro Cannavà, Greta Esposito, Damiano Gavino. Si tratta di una serie basata sull’Otello di Shakespeare. Personaggi iconici come Otello, Desdemona, Iago sono trasformati in sedicenni e diciassettenni. Non è ambientata nella Venezia del XVII secolo, ma nella Roma di oggi.

Per quanto il testo originario sia di altri tempi, i temi rimangono universali: gelosia, amore, tradimento. L’adolescenza non fa altro che rafforzarli, raccontando una storia di scoperta, formazione, crescita. La maggior parte della musica è elettronica soft, creata dalla composer Ginevra Nervi. Non mancano poi le tracce musicali di vari artisti moderni come Fred Again, Ditonellapiaga e Cmqmartina, giovanissima cantautrice che ha firmato la canzone originale della serie Il silenzio.

Sinossi: