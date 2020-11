Grey’s Anatomy – Stagione 17: una nuova vita per Jo dopo l’uscita di Alex

I fan di “Grey’s Anatomy” sono rimasti di stucco quando Alex Karev (Justin Chambers) ha lasciato sua moglie, Jo (Camilla Luddington). Per anni, Jo e Alex – alias JoLex – hanno avuto una storia d’amore che valeva la pena guardare. Ora, Jo è single e gli spettatori potranno vedere come si trova da sola. Ma cosa comporta esattamente? Di recente, Jake Borelli, che interpreta Levi Schmitt, ha anticipato cosa aspettarsi da Jo nella stagione in “Grey’s Anatomy Stagione 17”.

Grey’s Anatomy: Cosa è successo a Jo e Alex?

Nella stagione 16 di “Grey’s Anatomy”, Alex è improvvisamente scomparso. Il chirurgo aveva annunciato ai suoi amici e colleghi che stava andando da sua madre in Iowa. Ma la situazione è diventata sospetta quando ha iniziato a non essere trovato da Jo. Per settimane nessuno sapeva dove si trovasse Alex. Nel frattempo, Jo è rimasta con le sue ansie mentre anticipava ogni possibile scenario peggiore.

Infine, Alex ha spiegato cosa è successo nell’episodio 16 della stagione 16 di “Grey’s Anatomy”. In una serie di lettere a Jo, Meredith Gray (Ellen Pompeo), Richard Webber (James Pickens Jr.) e Miranda Bailey (Chandra Wilson), Alex ha rivelato che vive in una fattoria in Kansas con Izzie Stevens (Katherine Heigl) e i loro gemelli.

A quanto pare, Alex ha contattato Izzie per il processo di licenza medica di Meredith. Poi Izzie ha confessato all’ex marito di aver usato gli embrioni di quando le è stato diagnosticato il melanoma metastatico di stadio 4. Così Alex, che ha sempre voluto diventare padre, ha deciso di lasciare Seattle per Izzie ei loro figli. Alex ha, dunque, abbandonato Jo, lasciandola con i documenti di divorzio firmati e le sue quote al Grey Sloan Memorial.

Le affermazioni di Krista Vernoff

Dopo che Alex se n’è andato nella stagione 16, Jo ha mostrato di saper resistere, nonostante il suo passato doloroso. Parlando con TVLine , la showrunner Krista Vernoff ha spiegato perché Jo è riuscita a star bene dopo la rottura.

“Per esperienza personale so che il dolore di non sapere è molto peggio di una verità molto dolorosa”, ha detto Vernoff nell’aprile 2020. “Jo ha passato così tanto tempo senza sapere [dove fosse Alex] che anche se la risposta è stata terribilmente dolorosa, c’era davvero un onesto sollievo [nel solo sapere cosa stava succedendo]”.

Ha continuato: “Ottenere una risposta le ha finalmente permesso di sentirsi stranamente meglio di quanto si sentisse quando era sola al buio. Jo aveva immaginato ogni possibile scenario peggiore. E anche se uno di loro si è avverato, il solo fatto di avere le informazioni le ha permesso di andare avanti. Sembrava che avesse sofferto molto per la relazione nelle settimane prima di ricevere quella lettera”.

Un po’ di pace per Jo in Grey’s Anatomy Stagione 17

Nell’ottobre 2020, Vernoff ha aggiornato i fan sulla storia di Jo per “Grey’s Anatomy Stagione 17”. Parlando con TV Insider, lo showrunner ha rivelato che il personaggio avrebbe trovato un po’ di luce con il suo nuovo amico e coinquilino, Levi.

“Sono deliziosi”, ha detto Vernoff di Jo e Levi. “È un’amicizia inaspettata e gioiosa”.

Jake Borelli ha confessato che la stagione 17 metterà davvero in risalto come Jo affronta l’uscita di scena di Alex.

“Alla fine della stagione 16, abbiamo questa relazione improbabile da cui sono ossessionato”, ha dichiarato Borelli. “Penso che sia stato questo a consentire al personaggio di Jo di avere un po’ di leggerezza dopo il trauma dell’abbandono di Alex Karev l’anno scorso. Quindi spero che riusciremo a mantenere un po’ di quella leggerezza qui nella stagione 17 perché so che sarà davvero intenso parlare dei problemi che ci stanno interessando in questo momento”.

L’attore ha proseguito: “Vediamo davvero come Jo naviga nella vita senza Alex Karev e come costruisce una nuova vita con le persone intorno a lei che ama. È una delle mie storie preferite di questa stagione”.

Qualunque cosa accada sembra che il personaggio porterà un po’ di umorismo e felicità tanto necessari nella stagione 17 di Grey’s Anatomy. I nuovi episodi iniziano giovedì 12 novembre su ABC.

13/11/2020