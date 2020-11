“Grey’s Anatomy” senza Ellen Pompeo?

Ellen Pompeo potrebbe andarsene dopo la stagione 17 da “Grey’s Anatomy”, ma non “prenderà la decisione alla leggera”.

“Grey’s Anatomy” esiste se resta Ellen Pompeo

Con l’avvicinarsi della messa in onda della stagione 17 di “Grey’s Anatomy”, i fan si chiedono se Meredith Grey (Ellen Pompeo) sarà presente anche nella diciottesima. L’amato personaggio è protagonista del medical drama per eccellenza di “Shondaland” dal 2005. Ma di recente, Pompeo ha confessato che potrebbe lasciare presto “Grey’s Anatomy”. Detto questo, la star non sta prendendo la decisione alla leggera.

Nel 2017, la creatrice Shonda Rhimes ha rivelato che “Grey’s Anatomy” sarebbe finito quando la Pompeo se ne sarebbe andata.

“Ellen e io abbiamo un patto: farò lo show finché lei farà lo spettacolo. Quindi lo spettacolo esisterà fintanto che entrambe lo desidereremo. Se vuole smettere, ci fermiamo “.

“A questo punto, dopo aver fatto quello che abbiamo fatto, andarcene mentre la serie è ancora al top, è sicuramente un obiettivo”, ha affermato Ellen Pompeo. “Non sto cercando di rimanere nello show per sempre, in nessun modo.”

In un’intervista a Variety, l’attrice ha sottolineato che potrebbe lasciare “Grey’s Anatomy” dopo la stagione 17 perché il suo contratto scade quest’anno. Tuttavia, la Pompeo ha riconosciuto il suo impatto sulla serie della ABC, in particolare per quanto riguarda il cast e la troupe.

“Non prendo la decisione alla leggera”, ha detto Pompeo. “Diamo lavoro a molte persone e abbiamo una piattaforma enorme. E ne sono molto grata”.

Una scelta finanziaria

La Pompeo in passato ha sottolineato che ha scelto di continuare lo spettacolo perché sapeva che avrebbe fornito sicurezza finanziaria alla sua famiglia.

“Personalmente, una vita familiare sana era più importante di una carriera”, ha detto. “Ho deciso di fare soldi e di non inseguire ruoli di recitazione creativi”.

Ora, sembra che l’interprete abbia ancora più incentivi a rimanere in “Grey’s Anatomy” anche perchè figura in veste di produttore.

La star ha anche rivelato che la stagione 17 di “Grey’s Anatomy” potrebbe essere la migliore.

“Sai, sto solo valutando in modo creativo cosa possiamo fare”, ha detto. “Sono davvero, davvero, davvero entusiasta di questa stagione. Probabilmente sarà una delle nostre migliori stagioni di sempre. E so che sembra assurdo da dire, ma è proprio vero. ”

“Grey’s Anatomy” torna su ABC giovedì 12 novembre.