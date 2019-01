La ABC ha annunciato che la quindicesima stagione di “Grey’s Anatomy” sarà allungata con nuovi episodi aggiuntivi.

Grey’s Anatomy: un successo senza limiti

Era il lontano 2005 quando per la prima volta “Grey’s Anatomy” fu trasmesso dalla ABC (American Broadcasting Company) e il 6 settembre dello stesso anno in Italia da Fox Life. Da quell’anno a oggi lo show, creato da Shonda Rhimes, che ne è anche produttore esecutivo, non ha mai smesso di deludere le aspettative dei fan affezionati alle vicende della dottoressa Meredith Grey e di tutti i medici dell’immaginario Seattle Grace Hospital, poi ribattezzato Grey Sloan Memorial Hospital.

Nonostante il trascorrere del tempo il medical drama più famoso di sempre continua a riscuotere il consenso del pubblico, a tal punto che il network americano che trasmette la serie ha annunciato che, ai 22 episodi previsti inizialmente, se ne aggiungono altri 3 per arrivare a 25 puntate, lo stesso numero della terza stagione (superate solo dalla seconda superò che arrivò a 27 episodi).

D’altra parte questa decisione è stata supportata dal fatto che, per il secondo anno consecutivo, “Grey’s Anatomy” è stato lo show più seguito sulla ABC, con ascolti pari a 6 milioni, oltre ai sette milioni di spettatori per il finale di metà stagione negli States.

Grey’s Anatomy: l’amore vince su tutto

Le vicende drammatiche, mixate egregiamente con le storie d’amore dei medici più affascinanti del piccolo schermo, sono gli ingredienti che rendono questa serie tv una delle più accattivanti nel suo genere degli ultimi anni. Con questa stagione lo show sta per raggiungere i 331 episodi, battendo “E.R.”, altro indimenticabile medical drama, che lanciò un giovane George Clooney.

Nelle nuove puntate gli intrighi sentimentali saranno al centro della narrazione e ne saranno protagonisti proprio Meredith con DeLuca e Link, nuovo bel volto dello Grey Sloan Memorial Hospital. Da segnalare anche i cambiamenti nella vita di Jo Wilson e l’arrivo di Jennifer Grey, ricordata per il ruolo di Baby in “Dirty Dancing”.

Per vedere i nuovi episodi di “Grey’s Anatomy 15” su FoxLife dovremo aspettare il prossimo 25 Febbraio, mentre negli Stati Uniti il ritorno in tv è previsto per il 17 gennaio.

08/01/2018