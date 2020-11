Grey’s Anatomy – stagione 17: il ritorno di un personaggio amato dai fan

I fan di “Grey’s Anatomy” potrebbero veder tornare un personaggio che hanno considerato sottovalutato, ma invece ricco di spunti interessanti

Doppi ritorni per “Grey’s Anatomy”

“Grey’s Anatomy” ha finalmente ripreso la sua programmazione dopo uno stop dovuto all’emergenza Coronavirus. E così il 12 novembre 2020 si vede proprio Meredith Grey (Ellen Pompeo) impegnata ad affrontare la pandemia di Covid-19 sul piccolo schermo. I famosi “stagisti più sottovalutati” non torneranno nell’immediato futuro, ma mai dire mai, le richieste dei fan sono sempre le prime da tenere in considerazione.

Tirocinanti preferiti

Come la stessa Meredith Grey e alti personaggi che hanno fatto la Storia dello show, gli specializzandi che si susseguono al Gray Sloan Memorial Hospiral non sono pochi, e tra questi ci sono stati personaggi amati e memorabili. Basti pensare a Lexie Gray (Chyler Leigh), sorella di Meredith e che ha devastato il pubblico dopo la sua morte nell’8º capitolo. O a Stephanie Edwards (Jerrika Hinton), lasciata dal suo ragazzo a un matrimonio, contando l’umiliazione della dichiarazione d’amore del suo fidanzato ad un’altra donna, senza abbastanza tempo per elaborare la perdita, e soprattuto il lavoro che ha dovuto svolgere durante la crisi del dottor Herman. E in più l’incendio per i quali ha riportati gravi ustioni.

Senza dimenticare George O’Malley (T. R. Knight) e la sua tragica morte, stagista per più tempo di tutti i suoi altri colleghi. Attualmente però pubblico e fan sentono particolarmente la mancanza di Casey Parker (Alex Blue Davis) che è stato nel cast di “Grey’s Anatomy” a partire dal 2018 per tre stagioni. Dopo un periodo nell’esercito e la domanda di uno stage al Gray Sloan Memorial Hospital, l’ultima sua apparizione risale alla première della 16ª stagione, nonostante fosse quotato come futuro personaggio principale per i successivi capitoli dello show.

Anche a Casey Parker piacerebbe tornare

I fan sottolineano che Parker sia stato un personaggio sottovalutato, come altri ex stagisti: né drammatico né leggero, aveva molte possibilità di raggiungere una profondità venendo maggiormente sviluppato. Aveva anche una grande chimica con Teddy Altman (Kim Raver), tanto da lasciar pensare a una nuova coppia.

L’ultima volta che i fan hanno visto Parker era stato trasferito in una struttura per ex-veterani e soffriva di disturbo da stress post-traumatico. Alex Blue Davis intanto continua la sua carriera d’attore e musicista con l’album “Songs for Surgery”, pubblicato a marzo del 2020. Dal suo account Instagram Davis sembra inoltre felice della possibilità di riprendere il suo ruolo.

