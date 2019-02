Gremlins: un nuovo progetto per la WarnerMedia Streaming

Una nuova serie animata porterà i “Gremlins” nuovamente sugli schermi attraverso la piattaforma di streaming WarnerMedia. La produzione della serie TV ripropone la collaborazione tra Warner Bros. Television e Amblin Television, entrambe già presenti nel progetto del 1984, che ha incassato oltre 153 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il ritorno dei Gremlins sui nostri schermi

La serie televisiva animata approfondirà la storia di un giovane Mr. Wing, nel film degli anni ’80 il nonno cinese interpretato da Keye Luke, e racconterà le sue avventure insieme all’ inseparabile Mogwai, Gizmo. Un prequel, dunque, in cui seguiremo le vicende del giovane Wing e del dolce mostricciattolo molto prima del fatidico incontro con il nostro affezionato Billy.

Il primo film “Gremlins” diretto da Joe Dante su sceneggiatura di Chris Columbus, è stato un grande successo, ottenendo riscontri molto positivi sia dal pubblico cha da parte della critica, soprattutto grazie al perfetto bilanciamento tra i generi horror e commedia. Tra i produttori esecutivi c’era Steven Spielberg, che inizialmente voleva assegnare il progetto a un giovane Tim Burton. Il regista Joe Dante ha tentato nel 1990 di replicare il primo successo con “Gremlins 2: The New Batch”, senza ottenere, però, i risultati sperati.

Nel progetto animato Tze Chun è tra i produttori esecutivi: ha debuttato come regista nel 2009 al Sundance Film Festival, con “Children of Invention” ed è noto per aver scritto e diretto film come “Cold Comes the Night” del 2013 con Bryan Cranston o progetti televisivi come “Gotham” e “C’era una volta”.

La nuova piattaforma di streaming della WarnerMedia, il cui nome non è ancora stato deciso, secondo una recente dichiarazione di Kevin Reilly, capo dell’ufficio creativo Turner, sarà presto lanciata in versione beta, e progetti come “Gremling” serviranno a generare anche contenuti originali per il servizio.

Ci si potrebbe aspettare quindi che importanti proprietà della Warner come “Friends”, potrebbero essere estrapolate dagli altri servizi di streaming e ricondotte al nuovo progetto.

Barbara Sebastiani

26/02/2019